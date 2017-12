Minogueová zažila s Martinezom bujarý sex po telefóne

9. nov 2004 o 13:00 TASR

Londýn 8. novembra (TASR) - Tridsaťšesťročná austrálska speváčka Kylie Minogueová pre časopis Femalefirst priznala, že so svojím francúzskym priateľom Olivierom Martinezom zažila po telefóne divoký sex.

"Dlho sa rozprávame a občas ide o dosť horúce témy. Jeden druhému skrátka veľmi chýbame," povedala Minogueová.

V bulvárnych plátkoch sa často hovorilo aj o rozchode, keďže sa dvojica spolu dlho neukazovala na verejnosti, no pred týždňom Austrálčanka všetky chýry vyvrátila. Sama si je však vedomá, že majú jeden na druhého v poslednej dobe veľmi málo času, no jej ľúbostný život cez telefón vyzerá byť celkom v poriadku. Minogueovú už vyšiel na stovky libier.

"Faktúry za telefón sú vcelku vysoké, ale to je spôsob, akým komunikujeme," zveruje sa speváčka.

Martinez v súčasnosti natáča v Los Angeles film The Snow Goose. Kylie sa venuje záujmovej činnosti a spevu. Prednedávnom v Londýne uviedla vlastnú kolekciu spodnej bielizne pod názvom "LK Legs".

Okrem toho pripravuje vydanie nového albumu s jej najväčšími hitmi, a hlavne veľkolepé koncertné turné očakávané v marci 2005.

"S Olivierom a so mnou je všetko v poriadku," zdôrazňuje Minogueová. "On pracuje v Los Angeles a ja tu. Je to pre nás celkom normálna situácia, že každý je na inom kontinente. Taká je naša práca," dodala speváčka.