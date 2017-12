Načo treba niekoho zabíjať, keď aj tak musia všetci raz umrieť

RRRrrrr * Francúzsko 2004 * 98 min * Réžia: Alain Chabat * Scenár: Alain Chabat, Les Ribins des Bois * Kamera: Laurent Dailland * Hudba: Fréderic Talgorn * Hrajú: Marina Fois, Damien Jouillerot, Samir Guesmi, Cyril Casmeze, Gilles Conseil, Jean Rochefort

9. nov 2004 o 12:00 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

, Gérard Depardieu

Už od konca šesťdesiatych rokov je vo Francúzsku tradícia kaviarenských komediálnych skupín. Tvoria ju režiséri, scenáristi, herci, ktorí nemajú stále divadelné angažmán, väčšinou preto, že im klasický repertoár nevyhovuje. V kaviarňach zvyknú vystupovať s uceleným programom. Mnohí z nich postupne prechádzajú k filmu, niektorí si vybojujú vlastnú reláciu v televízii, iní televíziu zásadne odmietajú.

Alain Chabat, režisér komédie RRRrrrr, vystupoval v televízii Canal+ so svojou partiou a programom Les Nuls (Nuly). Autorom scenára je zasa skupina Les Robins des Bois (Robinovia Hoodovia) a tá v podstate na Les Nuls plynulo nadviazala.

Les Robins des Bois prepracovávali scenár pre RRRrrrr v dvadsiatich siedmich verziách. Alain Chabat písal s nimi a súhlasil, že vo filme bude hrať. To, že ho bude napokon aj režírovať, sa dohodlo až neskôr. Scenáristi mali radosť, lebo Chabatovi sa vo Francúzsku nevodí zle.

Vo svojom príbehu zašli do praveku a rozprávajú o dvoch kmeňoch, o kmeni Čistovlasých a kmeni Špinavovlasých. Tí si navzájom neškodia, ale veľmi sa spolu nerozprávajú. Špinovlasí závidia Čistovlasým šampón, Čistovlasí svoju receptúru však Špinavovlasým nemienia prezradiť. Tí sa preto snažia niečo vymyslieť.

Druhou zápletkou sú dosiaľ nevídané a nepoznané vraždy v kmeni Čistovlasých. Čistovlasí nechápu, načo by niekto niekoho zabíjal, keď aj tak musia všetci raz umrieť. Snažia sa vraha vypátrať, ale nie preto, aby ho potrestali, chcú sa iba dozvedieť, o čo mu pri vraždení šlo.

Zábavu malo dopĺňať to, že oba kmene so všetkými ľudskými zvykmi, činnosťami, typmi správania či vlastnosťami len začínajú. To, čo kmene robia a hovoria, sa už podobá na to, čo robíme a hovoríme dnes, ešte je to však v nedokonalej, nevykryštalizovanej forme.

Partnermi Alaina Chabata (rešpektovaného liečiteľa) a neopozeraných hercov z Les Robins des Bois sú aj - hoci v menších úlohách - Gérard Depardieu (náčelník Špinavovlasých) a Jean Rochefort (najstarší Špinavovlasý - zo scény zmizne rýchlo, aby získal šampón, sám zo seba urobí rukojemníka a zabije sa). Herci sa s výrazmi primitívnych ľudí dosť a aj dobre pohrali a vďaka tomu sa v tejto komédii dá občas na niečom zabaviť.

Ich jemný a nenápadnejší humor v dialógoch sa strieda s vulgárnejším situačným humorom, Chabat - milovník komiksov - si pomáha aj animáciami a trikmi, čo už poznáme z jeho predchádzajúceho filmu Asterix a Obelix: Misia Kleopatra. V čase svojho vzniku (2002) bola Kleopatra najdrahším filmom v histórii francúzskej kinematografie.

Do RRRrrrr sa Chabat pustil s tým, že nakrúti niečo oveľa menej výpravné a technicky náročné, a podarilo sa mu nakrútiť aj niečo oveľa horšie. Tentoraz si s televíznym a kaviarenským spôsobom zábavy nevystačil. Jeho novej komédii chýba rytmus a pútavá zápletka. Je v nej niekoľko milých a vtipných miest, jednoduchosťou a neprepracovanosťou sa však trochu približuje úrovni vývoja ľudí, o ktorých rozpráva.