Nerecyklujeme šesťdesiate roky

"Oni nielen hrajú ako Blur, oni aj tak vyzerajú," povedal pred časom spevák českých 100 °C, keď prvýkrát počul a videl kapelu Vetroplach. Možno ani nevedel, ako správne vystihol charakteristiku tejto mladej bratislavskej skupiny, ktorá prednedávnom vydala

9. nov 2004 o 11:00 PETER BÁLIK

Muzikanti z Vetroplachu sa moria v štúdiu. Zľava: Tomky, Veslo, Čunďo a Jozef. FOTO - SONY MUSIC BONTON



debutový album s nezvyčajným názvom Ak vás omrzeli jednofarebné šarkany.

"Určite sme tým nemysleli, že všetky slovenské skupiny sú jednofarebné, čiže zlé a my tí super," vysvetľuje s úsmevom na tvári spevák, basgitarista a skladateľ Jožo Vrábeľ v jednej z bratislavských kaviarní a dodáva, "nechceli sme ho pomenovať sucho ako napríklad Keď alebo Potom. Mysleli sme na niečo originálne."

Vetroplach, jeden z najnovších objavov slovenskej scény, vznikli v marci roku 2002. O dva roky neskôr s prehľadom vyhrali Coca-Cola PopStar, prestížnu súťaž talentov, ktorá je podľa mnohých priam výťahom do slovenského šoubiznisu. A na jeseň vydali svoj prvý album.

Do povedomia bratislavského a neskôr aj slovenského publika (vďaka singlom Jablká a hrušky a Mandarinky) sa zapísali bezproblémovými pesničkami. Majú v sebe hravosť skupiny Prúdy, model 1968 s Mariánom Vargom v zostave, ktorá sa kríži s obdivom mladých hudobníkov ku slávnym britpopovým skupinám.

"To, čo mnohí považujú za odkaz na Prúdy, je v skutočnosti odkaz na Beatles. Keďže máme slovenské texty, tak to môže evokovať práve Prúdy," hovorí Vrábeľ. "Všetci sme odchovaní na pesničkách Beatles, ale milujeme aj iné skupiny z tej doby - Rolling Stones, Who alebo Cream. Nechceme ale recyklovať šesťdesiate roky. Svoju hudbu oživujeme súčasnými trendmi."

V pesničkách dominujú klávesy Vesla, ktoré občas pripomenú Vargovo hranie. "Rozhodne ma toto prirovnanie teší, pretože chalani na skúške ma často ničia, že to hrám zas ako Varga. Zoberte si klavírne sólo z pesničky Jablká a hrušky, to som si požičal z pesničky Keď odchádza kapela," dodáva Veslo.

Piesne Vetroplachu sa vyhýbajú veľkým témam. Nemoralizujú, skôr sa pozerajú na pozitívnu stránku života, keď funguje všetko tak, ako má. Sú to malé príbehy, v ktorých sa všetky problémy vyriešia. "Keď som písal pesničku Mandarinky, kde spievam o Ježiškovi, tak som mal pred sebou stromček a štedrovečerný prestretý stôl a deti, ktoré sa tešia na darčeky. Rád by som napísal text o Iraku, ale nedokážem to, nie je mi to prirodzené. Skôr mám rád pohodu a zábavu."

Album produkovala producentská dvojica Maroš Kachút a Peter Graus (stojaca za nahrávkami predchádzajúcich víťazov súťaže talentov ako Misha či Zuzana Smatanová), ktorá dala debutu uhladený popový zvuk, ale Vetroplasi sa považujú za koncertnú skupinu.

"Na začiatku sme si povedali, že budeme trochu progresívni a využijeme možnosti elektroniky. Nemali sme na to ale peniaze. Po dvoch rokoch sme však zistili, že sme živá skupina, ktorá má rada koncertovanie. Vo svete sa vracajú živé skupiny ako Franz Ferdinand alebo The Strokes a my sa chceme vybrať práve týmto smerom," dodáva Vrábeľ.

Vetroplach pokrstia album Ak vás omrzeli jednofarebné šarkany zajtra v bratislavskom divadle Stoka o 20.00 h.