Madonna použila na udeľovaní Turnerovej ceny obscénny výraz

10. dec 2001 o 6:25 TASR

Londýn 10. decembra (TASR) - Montáž s názvom 227: Svetlá sa rozsvecujú a zhasínajú dostala v nedeľu večer v Londýne Turnerovu cenu, najvýznamnejšie britské ocenenie za súčasné umenie.

Autorom montáže, pri ktorej sa v prázdnej miestnosti každých päť sekúnd rozsvecujú a zhasínajú žiarovky, je 33-ročný Brit Martin Creed.

Cenu dotovanú sumou 22.000 libier mu v galérii Tate-Britain odovzdala americká speváčka Madonna, ktorá si v priamom televíznom prenose stanice Channel 4 neodpustila hrubý výraz. "V čase, keď sa politická správnosť cení viac ako úprimnosť, chcem iba povedať: Len tak ďalej ... (motherfuckers), každý je víťaz," vyhlásila 43-ročná speváčka.

Madonna v krátkom príhovore ďalej povedala, že odovzdávania cien sú hlúposť, pretože "najlepšie niečo" neexistuje, sú iba názory. Vyhrať 22.000 libier je podľa nej pekné, "ale v tomto meste (Londýne) s nimi ďaleko nezájdete". "Umenie je najlepšie vtedy, keď nemá nič do činenia s peniazmi," povedala Madonna, ktorá je jednou z najbohatších žien v šoubiznise.

Stanica Channel 4 sa po skončení priameho prenosu ospravedlnila za Madonnine slová. Pred 21. hodinou sa v britskej televízii nesmú vysielať hrubé slová a nadávky.

"Myslím si, že ľudia si z toho môžu urobiť čo sa im zachce. Nemyslím si, že im to musím vysvetľovať," povedal Creed o svojom minimalistickom výtvore.

Do užšieho výberu vybrala porota galérie Tate-Britain okrem Creeda nemenej kontroverzné diela 41-ročného Isaaca Juliena (film o kúpajúcich sa homosexuálnych kovbojoch), 34-ročného Mika Nelsona (montáž The Cosmic Legend of the Uroboros Serpent) a 31-ročného Richarda Billinghama (videoprojekcie Tony Smoking Backwards a Ray in Bed, Untitled Triptych).

Turnerovu cenu, nesúcu meno anglického krajinkára Williama Turnera, môžu dostať britskí umelci do 50 rokov, ktorí vystavovali v uplynulých 12 rokoch. Laureátmi tohto ocenenia sú aj medzinárodne uznávaní umelci ako Damien Hirst, Anthony Gormley a Chris Ofili.

Kritici obviňujú organizátorov, že sa uprednostňujú avantgardu na úkor konvenčných foriem. V minulých rokoch vzbudili rozruch napríklad obraz zo slonieho trusu, rozrezaná krava vo formaldehyde od Damiena Hirsta alebo posteľ Tracey Eminovej.