Dlhé diely hrajú len to, čo žijú

10. nov 2004 o 9:30 Oliver Rehák

Po dvoch sólových albumoch bolo len otázkou času, kedy gitarista Daniel Salontay a basgitaristka Šina dajú dohromady na vlastnej značke Slnko records prvú spoločnú nahrávku. Stalo sa tak pod hlavičkou ich skupiny Dlhé diely. Pesničkový album, ktorý dostal názov Sveta diely sa zajtra večer krstí v Bratislave, 17. novembra v pražskom klube Delta a skupina s ním absolvuje aj česko-slovenskú šnúru.

"V podstate vždy len reagujeme na rôzne náhody či udalosti. Keď sme sa dvakrát ocitli bez rytmiky, vždy nás to niekam posunulo. Najskôr sme sa dali dokopy so Slavom Solovicom a ocitli sme sa v pre nás neznámom svetadieli, kde sa spájajú elektronické zvuky s akustickými nástrojmi," poeticky spomína na zrod albumu Daniel Salontay.

Keďže Solovic bol však vyťažený vlastnými projektmi a bubeník Slávka s klávesistom Lipom juniorom, ktorí prišli po ňom, dostali ponuku od IMT Smile, najnovším členom skupiny Dlhé diely sa stal mysteriózny Xi-di-nim. Nejde však o Japonca, ale o minidisk, na ktorý si hudobníci zaznamenávajú najrôznejšie zvuky a tie zapracúvajú do svojich pesničiek. "Keď však koncertujeme a jeho meno je na plagátoch, organizátori sa stále pýtajú, či ide o vegetariána a či potrebuje aj samostatnú izbu," smeje sa Salontay.

Vďaka minidisku sa rovnocennou súčasťou nových pesničiek stal napríklad klapot mladých bocianov v hniezde (Bublinky) či rozhovor Ukrajincov pracujúcich na stavbe v susedstve (Postavím ti dom). Prístroj hudobníci využívajú aj pri živom hraní, keď z neho spúšťajú elektronické podklady, čím čiastočne nahrádzajú aj úlohu tradičnej rytmiky.

"Nenahrávame často, len to, čo naozaj chceme. Občas to tak zabliká: Aha, toto je niečo, čo so mnou súvisí, to si musím nahrať. Snažíme sa len byť vnímaví a to žiadame aj od našich poslucháčov," tvrdí Šina a jej partner ju dopĺňa: "Človek musí byť plný odpovedí, otázky prídu potom. Vieme hrať len to, čo žijeme."

Nový album je oproti doterajším nahrávkam farebnejší nielen vďaka elektronike. Premiérovo tu zaznieva nový prírastok v Salontayovej zbierke, unikátna barytónová gitara či skreslený zvuk Tornáda - starého nástroja československej výroby. "Kedysi sme navyše pracovali tak, že najskôr boli hotové elektronické podklady a my sme do nich skúšali hrať. Teraz to bolo naopak," vysvetľuje Šina.

Jednou pesničkou na nahrávku prispel Martin Burlas, v ďalšej elektronické podklady dodal Slavo Solovic, ale väčšinu hudby a textov si rozdelili dvaja hlavní protagonisti. A čím je nová nahrávka najviac iná podľa nich? Dano Salontay: "Každá platňa vo mne dlho pracuje. Musím si na ňu zvyknúť, aby mi nič pri počúvaní a hraní neprekážalo. A teraz sa tento pocit dostavil veľmi rýchlo."

Zajtrajší koncert bude pre Dlhé diely špecifický aj v tom, že okrem krstného otca "Mgr. Michala Kaščáka, geografa" sa na ňom predstaví aj zo-skupenie Kufrík brothers, ktoré sa postará o sprievodnú videoprojekciu. Večer v klube Za zrkadlom sa začína o 20.00 h.