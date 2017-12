Britney Spearsovú nahnevalo, že režiséri uprednostnil Naomi Wattsovú

10. nov 2004 o 11:00 TASR

Londýn 10. novembra (TASR) - Americká speváčka Britney Spearsová vraj bola rozladená tým, že filmári v novej komédii I Heart Huckabees uprednostnili pred ňou Naomi Wattsovú.

Podľa anglických novín The Sun Britney trikrát intervenovala u režiséra Davida OďRussella kvôli postave Jude Lawovej, ale režisér jej nevyhovel. Podľa OďRussella sa Britney na uvedenú rolu nehodí, ale v budúcnosti nie je vylúčené, že pre ňu nejakú inú úlohu bude mať. "Rád by som ju obsadil do vhodnej úlohy," vyhlásil režisér.