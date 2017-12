Elton John opäť dementoval správy o svojej svadbe s dlhoročným partnerom

10. nov 2004 o 12:00 TASR

Londýn 10. novembra (TASR) - Po druhý raz v priebehu tohto roka dementoval sir Elton John (57) správy médií o svojom údajnom zámere zosobášiť sa s dlhoročným partnerom, Kanaďanom Davidom Furnishom (41).

"Uzavrieť manželstvo nie je nič, čo by som podľa môjho názoru mal urobiť," uviedol britský spevák pre bulvárny londýnsky denník Daily Mirror. Britská tlač totiž priniesla v uplynulých dňoch opäť informácie o jeho plánoch uzavrieť homosexuálne manželstvo.

"Problém je v tom, že partneri rovnakého pohlavia nemajú rovnaké práva ako iní životní partneri," pripomenul Elton John, ktorý spoločne s druhom podporuje uzatváranie manželských zväzkov medzi gaymi a lesbičkami. Ak by uzavretie manželstva prispelo k miere ochrany práv partnera v prípade Eltonovho úmrtia, potom by spevák podľa vlastných slov neváhal a do manželského zväzku vstúpil. "Často som zažil prípady, keď umrie niekto z homosexuálneho zväzku. Potom príde zvyšok rodiny a všetko si privlastní. Momentálne však manželstvo nie je čosi, čo by som plánoval, dodal.

Elton John dementoval správy o sobáši s Furnishom už začiatkom marca tohto roku. Vtedy zverejnil túto informáciu bulvárny denník New York Daily News.

Spevák a jeho kanadský partner patria podľa britskej tlače medzi najznámejšie homosexuálne dvojice planéty. Elton John nechal na Valentína vypustiť v Las Vegas balóny, ktoré vytvorili na oblohe obrovskú červenú ružu, jeho partner nakrútil o hudobníkovi nákladný dokumentárny film. Obaja sú navyše často hosťami spoločenských podujatí, na ktorých sa nezriedka objavujú v dobových odevoch a parochniach. Výťažok z ich dražby je následne určený pre umelcovu nadáciu pre boj proti AIDS.

Elton John má za sebou "neúspešné klasické" manželstvo s Renate Blauellovou, do ktorého vstúpil v roku 1984 v Austrálii a ktoré sa skončilo rozvodom.