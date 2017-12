STV komerčná alebo verejnoprávna?

V novembri 2003 predstavitelia kultúrnej obce upozorňovali na skutočnosť, že Slovenská televízia sa naplnením programovej štruktúry zmení z verejnoprávnej inštitúcie na akvizičnú televíziu, ktorá bude vyvážať veľkú časť verejných zdrojov a bude vysielať

11. nov 2004 o 11:00 IGOR KŇAZOVICKÝ(Autor je aktivistom občianskeho združenia Vec verejná)

predovšetkým prevzaté programy. Pod výzvu sa vtedy podpísalo viac ako 200 najvýznamnejších tvorcov. Poslanci pri schvaľovaní zákona navrhované ustanovenie vypustili.

Otázka povinnosti STV vyrábať a vysielať novú pôvodnú tvorbu sa takmer po roku stala opäť aktuálnou. Predminulý týždeň v parlamente neprešiel návrh novely zákona, ktorá mala ustanoviť povinnosť STV vysielať päť percent novej pôvodnej tvorby. Obavy a riziká, na ktoré signatári výzvy upozorňovali, sa medzičasom potvrdili. Súčasná programová orientácia STV bezprostredne ohrozuje ďalšiu existenciu audiovizuálnej kultúry na Slovensku.

Vedenie STV vyčíslilo ekonomický dosah prijatia novely zákona na rozpočet televízie, avšak neuviedlo, ako si plní povinnosti a úlohy v oblasti pôvodnej tvorby. Nasledujúce prepočty vychádzajú z verejne dostupných informácií a poskytujú nasledujúsi obraz o tom, ako si STV plní verejnú službu a nakladá s verejnými prostriedkami.

Podiel programov vo verejnom záujme nedosahuje zákonom stanovenú nadpolovičnú väčšinu, ale iba 43 percent. Zo 7468 hodín až 70 percent tvorili zahraničné programy a reprízy. Podiel novej pôvodnej slovenskej tvorby vo vysielaní STV bol zastúpený iba 0,1 percenta, navyše nebol zastúpený žánrovo rôznorodými typmi programov, ale iba dokumentárnymi filmami. Z plánovaných 61 hodín nových dokumentárnych filmov v roku 2004 sa v skutočnosti vyrobí a odvysiela iba necelých 11 hodín.

V tejto súvislosti je zarážajúci nepomer prerozdelenia programového rozpočtu. STV v súčasnosti použije takmer 60 percent na výrobu a vysielanie relácií, ktoré nesúvisia s plnením programovej služby vo verejnom záujme. Na pôvodnú tvorbu vyčlenila iba 3,8 percenta z programového rozpočtu. Náklady STV na nákup zahraničných filmov tvoria ročne okolo 200 miliónov korún. Na rozdiel od zahraničných programov je pôvodná tvorba dlhodobo a viacnásobne zhodnocovanou investíciou, pretože okrem priamych výnosov z reklamy sa náklady vrátia aj z ďalšieho predaja. Česká televízia v minulom roku získala za predaj práv 58 miliónov českých korún.

V nadväznosti na informáciu generálneho riaditeľa o prípadnom finančnom vplyve novely zákona na rozpočet STV znížil Výbor NR SR pre kultúru a médiá navrhovaný podiel z 10 na päť percent z programov vysielaných v premiére, čím klesol počet 1314 hodín na 469. Úmerne by s tým znížil aj vplyv na programový rozpočet z minimálnych 590 miliónov na 210, resp. z maximálnych 895 miliónov na 319 miliónov korún. Navyše, televízia mohla v zmysle návrhu zákona znížiť tieto náklady (až o 80 percent) tým, že by vyrábala program v koprodukcii. Podiel nákladov na pôvodnú tvorbu by bol stále nižší ako prostriedky, ktoré STV vynaloží na štyri licencované zábavno-súťažné relácie Svadba snov, Pošta pre teba, Super kvíz a Slovensko hľadá SuperStar. Zarážajúci je nepomer medzi priemernými nákladmi na jednu reláciu "SuperStar" (2,6 milióna korún) a na pôvodnú tvorbu (0,5 milióna korún).

Prvé výsledky peoplemetrového prieskumu sledovanosti potvrdzujú skutočnosť, že STV vo svojej programovej stratégii stavila na nesprávnu kartu. Komerčné relácie vyrábané na základe licencie, do ktorých investuje takmer 40 percent programového rozpočtu, ba ani zahraničné filmy nemali až takú vysokú sledovanosť, aby zabezpečili STV výraznejší podiel na trhu, a teda aj návratnosť investícií z reklamy. Oproti tomu rovnaké výsledky zo zahraničia potvrdzujú veľký záujem a vysokú sledovanosť práve pôvodnej domácej tvorby, najmä dramatických seriálov a hraných filmov. Iba na porovnanie, rodinné seriály, ktoré v Čechách vyrábajú a vysielajú všetky televízne stanice vrátane komerčných, majú v priemere dvojnásobne vyššiu sledovanosť ako najsledovanejší program STV Góly-body-sekundy.

Poslanci zamietli novelu zákona o STV, ktorá by mala ustanoviť povinnosť vysielať päťpercentný podiel novej audiovizuálnej tvorby. Rozhodli o tom, akým spôsobom sa bude Slovenská republika podieľať na rozvoji európskej audiovizuálnej kultúry. Ich rozhodnutie dlhodobo ovplyvní existenciu a perspektívu slovenskej audiovizuálnej kultúry.