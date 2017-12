Vášáryová mala vo filme Horem pádem garderóbu zo second handu

Bratislava 11. novembra (TASR) - Herečku Emíliu Vášáryovú v novom českom filme Horem pádem tak zamaskovali, že sa sama nespoznávala.

11. nov 2004 o 9:03 TASR

Hrala totiž postavu staršej prekladateľky z ruštiny Věry, ktorá má asi o 30 kíl viac, boľavé nohy i srdce a život jej spestruje akurát päť fľašiek piva. Vášáryovú nespoznávalo ani publikum.

"Keď ju ľudia videli po projekcii, tak si hovorili: To je ona? Ale veď ona je krásna...," povedal režisér Jan Hřebejk. "No, keď sa ráno vidím v zrkadle, myslím, že od Věry nemám ďaleko," namietala Vášáryová.

Svoje na jej zmene spravila nielen parochňa, líčenie a osvetlenie, ale aj oblečenie. Kostymérka Katarína Bieliková jej totiž vyberala garderóbu v second handoch a na trhu u Vietnamcov, teda tam, kde by si postava Věry mohla dovoliť nakupovať. Biele tenisky, ktoré si Věra "pochvaľuje" v jednej scéne, stáli napríklad asi 200 korún. Herečka však estetickú stránku svojho oblečenia nekomentovala. Prekážalo jej len to, že pri jesennej scéne bola príliš naobliekaná, zatiaľ čo vonku bolo asi 40 stupňov.

Fotografie z filmu sú na www.horempadem.cz.