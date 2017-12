Britskému singlovému rebríčku už druhý týždeň kraľuje nováčik

10. dec 2001 o 13:00 TASR

Londýn 10. decembra (TASR) - Nováčik tanečnej hudobnej scény Daniel Bedingfield zotrval aj druhý týždeň na vrchole britskej singlovej hitparády, kde sa drží aj napriek príchodu piatich nových skladieb od známejších interpretov.

Najvyššie z noviniek v prvej desiatke sa dostala pieseň Murder On The Dancefloor od Sophie Ellis Bextorovej. Objavila sa na druhom mieste hneď za Bedingfieldovým debutovým singlom Gotta Get Thru This, ktorý bol v lete veľkým hitom v cyperskej "metropole" tanečných klubov Ayia Napa.

Skupina S Club 7 s piesňou Have You Ever zostúpila v nedeľu na tretiu priečku. Nasleduje cover-verzia skladby Roda Stewarta od Stereophonics Handbags and Gladrags, pričom Words Are Not Enough od Steps vstúpili do hitparády na piatom mieste.

Skladba Resurection od PPK, prvého ruského zástupcu v britskej singlovej desiatke, po minulotýždňovej premiére na treťom mieste klesla o tri priečky.

Pokles popularity zaznamenali aj v televízii "vyrobení" Hear'say, ktorých pieseň Everybody sa po jednom týždni musela s top 10 rozlúčiť, podobne ako Queen Of My Heart od Westlife či Calling bývalej Spice girl Geri Halliwellovej.