Carmina Burana v monumentálnom prevedení zavíta do Bratislavy

11. nov 2004 o 16:20 TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) - Jedno z najhranejších diel 20. storočia Orffovu kantátu Carmina Burana uvedie v bratislavskej Inchebe 6. decembra v monumentálnom prevedení skladateľov priateľ režisér Walter Haupt.

"Carl Orff si želal, aby som toto dielo inscenoval a dirigoval, no nepodarilo sa mi to počas jeho života až na 100. výročie jeho narodenia," povedal dnes pred novinármi Haupt. Do Bratislavy prináša dielo v rámci vianočného turné po tom, čo od jeho svetovej premiéry v roku 1995 oslovilo 600 000 divákov po celom svete. Podľa Haupta bol Orff veľmi kritický k inscenáciám jeho diela, ktoré je cyklom svetských piesní pre sólové hlasy a zbor s orchestrom. Režisér si preto vzal k srdcu prianie svojho rodáka z Bavorska, aby bol obraz rovnako silný ako hudba. V jeho Carmine Burane na motívy stredovekej poézie v 24 obrazoch vystupuje 300 účinkujúcich, sólisti sú z Rumunska i Českej republiky, z Čiech pochádzajú i orchestrálni hráči rovnako ako Pražský komorný zbor. Ten na ľavej a pravej strane javiska komentuje dej o kolobehu života, jeho pominuteľných radostiach.

Tanečnú stránku má na starosti slovenský choreograf Ondrej Šoth, ktorý vybral akrobatov a tanečníkov prevažne z Ústí nad Labem, dvaja sú aj Slováci. Veľkolepú inscenáciu imaginárneho stredovekého sveta, plného komediantov, žobrákov, predstaviteľov svetskej i cirkevnej moci, dotvárajú bohaté kostýmy, svetelná a ohňová show. Uprostred scény "tróni" 22 metrov vysoká veža. Haupt počas dirigovania predstavenia aj telefonuje, keď treba na scéne niečo upraviť. Predstavenie Carmina Burana trvá vyše hodiny, no príde na rad až po prestávke. Pred ňou ansámble uvedie výber z Verdiho populárnych opier, ako je Nabucco, Trubadúr, Aida a Sila osudu.