PRAHA

DIVADLÁ

12. nov 2004 o 0:00

ČINOHERNÝ KLUB

12. 11. Impresário ze Smyrny o 19.30

13. 11. Vincent o 19.30

15. 11. Čekání na Godota o 19.30

16. 11. Portugálie o 19.30

17. 11. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho O 19.30

DIVADLO SEMAFOR - PROZATÍMNÍ

15. a 17. 11. Patero důvodů pro woodoo o 19.30

LATERNA MAGIKA

12. a 13. 11. Odysseus o 20.00

15. - 18. 11. Odysseus o 20.00

NÁRODNÉ DIVADLO

14. a 15. 11. Labutí jezero o 19.00

17. a 18. 11. Prodaná nevěsta o 19.00

MÚZEÁ A VÝSTAVY

NÁRODNÉ MÚZEUM

- HLAVNÁ BUDOVA

Futbal (1934 - 2004). 70 rokov od rímskeho finále (do marca 2005)

Galéria vynikajúcich osobností Jindřicha Vaňka (do 14. 11.)

Dejiny udatného českého národa (do 31. 12.)

DOM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

Múzeum českého kubizmu (do 31. 12.)

ŽIDOVSKÉ MÚZEUM

Jiří Běhounek - Židovské motívy v ilustračnom diele (do 30. 12. 2004)

KONCERTY

MALOSTRANSKÁ BESEDA

12. 11. Takin' off o 20.30

13. 11. T4 - R. Dragoun, M. Kopřiva, S. Kubeš, V. Guma ... o 20.30

14. 11. Zuzana Navarová a skupina Koa o 20.30

15. 11. Originálny pražský synkopický orchester o 20.20

16. 11. Jablkoň o 20.30

17. 11. Brnkanie na dušu - Pavel Žalman Lohonka a hostia o 20.30

18. 11. Festival osamelých pesničkárov o 18.00

PALÁC AKROPOLIS

12. 11. Hip-hop foundation o 19.30

13. 11. Kytara napříč žánry - V. Myšík, R. Hladík o 19.30

14. 11. Fringe off 19.30

16. 11. Staropramen Akropolis top o 19.30

17. 11. Euroconnections - Phil Shoenfelt + Wissmut o 19.30

18. 11. Tolerance 2004 o 19.30

AGHARTA JAZZ CENTRUM

12. 11. Zuzana Dumková Band o 21.00

13. 11. Ondřej Konrád & Gumbo o 21.00

14. 11. Aleš Duša Quartet o 21.00

15. 11. Vít Švec Trio o 21.00

17. 11. Yvonne Sanchez - Brazilian Mood o 21.00

17. 11. Luboš Andršt Group o 21.00

JAZZ CLUB U STARÉ PANÍ

12. 11. Miriam Bayle Band o 21.00

13. 11. Cuban Summer o 21.00

14. 11. František Kop Quartet o 21.00

15. a 16. 11. Alberto Marsico Trio o 21.00

17. 11. Vít Švec Trio o 21.00

18. 11. Emil Viklický Trio o 21.00

ROXY

14. 11. Candy Dulfer o 19.00

KOSTOL SV. VAVŘINCE

13. a 14. 11. JMW - IX. medzinárodný festival džezového klavíra o 19.00

T-MOBILE ARENA

13. 11. Tiesto o 20.00

DIVADLO KALICH

16. 11. Koncert Karla Plíhala o 19.30

U MALÉHO GLENA

12. 11. Jakub Zomer Trio o 21.30

13. 11. Libor Šmoldas Trio o 21.30

14. 11. Leimonarion Jam Session o 21.30

15. 11. Stan the Man Bohemian Blues Band o 21.30

16. 11. PRAGASÓN - La música cubana en Praga o 21.30

17. 11. Rene Trossman Band - Cz/USA o 21.30

18. a 19. 11. Robert Balzar Trio o 21.30

MÔŽETE SA TEŠIŤ

T-MOBILE ARENA

29. 11. David Copperfield Show o 17.30, 21.00

3. 12. Rammstein o 20.00

8. 12. Diana Krall o 20.00

21. 2. 2005 Anastacia o 20.00

5. 5. 2005 Mark Knopfler o 20.00 (jv)

Jackons singers želajú šťastný deň

The Jackons singers - jedenásťčlenná skupina černošských spevákov z USA, opäť zavíta do Prahy. V žánri gospelu nemá táto formácia konkurenciu. Tentoraz prinášajú svoj nový program Gospel Emotions/Spiritual Inspiration. Jackons singers majú fanúšikov každého veku. Gospel patrí k tzv. black music. Je to hudba plná túžby po lepšom živote. Na konci každého koncertu spieva celá sála: "Oh happy, happy day..."

Koncert sa koná 13. novembra o 20.00. Vstupné sa pohybuje od 215 do 850 Kč, za VIP vstupenku zaplatíte 1070 Kč. Obecný dom sa nachádza na Námestí republiky 5, Praha 1. (kap)

foto - www.gospel.cz

Bárta so skupinou oslavujú svoje výročie

Skupina J.A.R. pripravila koncertné turné, ktorým chce osláviť svoje výročie. Celá akcia vyvrcholí v pražskej Lucerne 17. novembra o 20.30. J.A.R. potvrdzuje svoju zaslúženú pozíciu na českej hudobnej scéne. A to nielen svojimi albumami, ale aj energickou a živou produkciou. Hudobníci tohto telesa sú ocenení novinármi a hudobnou akadémiou. Neprehliadnuteľnou postavou je frontman Dan Bárta (na snímke), ale aj extravagantný Roman Holý.

Lucerna sa nachádza na Štepánskej 61 Praha 1. Lístky stoja 245 Kč. (kap)

Festival gayov a lesbičiek pokračuje

Najskôr v Brne (6. - 13. novembra) a hneď nato v Prahe (15. - 21. novembra) v kinách Aero (Biskupcova) 31 a Světozor (Vodičkova 41) sa koná V. ročník českého gay a lesbického filmového festivalu Mezipatra. Do programu je zaradených takmer sedemdesiat filmov, celovečerných aj krátkych, hraných a dokumentárnych s tematikou gay, lesbizmus, transsexualizmus a travestizmus. Novinkou je súťaž, do ktorej usporiadatelia vybrali desať celovečerných filmov. Výsledky súťaže budú známe v nedeľu 21. novembra. Okrem filmov sa konajú rôzne sprievodné podujatia. Pozvaný sú aj tvorcovia filmov zo zahraničia. Štefan Vraštiak