Spevák skupiny U2 Bono s nechuťou prebral britské hudobné ocenenie

12. nov 2004 o 9:06 TASR

Londýn 12. novembra (TASR) - Spevák írskej rockovej skupiny U2 Bono prebral vo štvrtok ocenenie Britskej siene hudobnej slávy s komentárom, že teraz by mal odísť a zabiť sa.

Po tomto výroku Bono prevzal cenu a počas galavečera a recepcie sa zdôveril, že mal pokušenie im to ocenenie vrátiť späť.

"Skutočne som sem nechcel prísť," povedal spevák a pokračoval: "Prišiel som sem len z úcty k ľuďom, čo sa podieľali na tejto šou. Neznášam ocenenie ako je toto. Nechceme byť v žiadnej sieni slávy, kým nezomrieme."

V tomto čase prichádza na trh od U2 nový hudobný nosič s názvom How to Dismantle an Atomic Bomb.