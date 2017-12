Misha natáčala nový videoklip

Bratislava 12. novembra (TASR) - Speváčka Misha natáčala v uplynulých dňoch svoj nový videoklip.

Ten by sa mal na televíznych obrazovkách objaviť ku skladbe Stále, ktorá by mala byť aj jej ďalším singlom nasadeným v rádiách. Videoklip natáčala Misha v Prahe dva dni a hoci to znie neuveriteľne, je len druhým v jej kariére. "Radšej točím menej a poriadne ako stále, na každú pesničku," hovorí Misha, podľa ktorej je nový klip postavený najmä na zaujímavých záberoch. Celé nakrúcanie sa odohralo v jednom z pražských štúdií a napriek tomu, že bolo časovo náročné, Misha si pochvaľuje organizáciu a produkciu. "Celá produkčná skupina bola veľmi profesionálna a cítila som sa, ako keby som sa pozerala na dokument o tom, ako sa natáčajú videá v zahraničí," vraví. TASR vydáva k správe zvukový záznam.