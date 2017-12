Washington sa objaví na Broadwayi ako Brutus v hre Julius Caesar

New York 13. novembra (TASR) - Známy americký herec Denzel Washington sa vráti na divadelnú scénu ako Brutus v inscenácii Shakespearovej hry Julius Caesar, ktorú uvedú na Broadwayi túto sezónu.

Podľa piatkového oznámenia bude mať hra, režírovaná Danielom Sullivanom, premiéru v zatiaľ nestanovenom aprílovom termíne po prípravných marcových predstaveniach. Obsadenie ďalších postáv bude oznámené neskôr.

Produkcie sa ujali Carole Shorensteinová Haysová a Freddy DeMann, ktorí už na Broadwayi produkovali hru Take Me Out, odmenenú divadelnou cenou Tony.