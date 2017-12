Český exprezident Václav Havel sa vo filme Horem pádem vrátil do funkcie

13. nov 2004 o 11:54 TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - V novom českom filme Horem pádem sa český exprezident Václav Havel vrátil do funkcie. Ale iba na chvíľu, aby pred kamerou podal ruku dvojici barmských disidentov.

"Havlova účasť vo filme mohla prispieť k vierohodnosti motívu dvoch disidentov," vysvetľuje režisér filmu Jan Hřebejk. Jeho žena totiž pracovala pre organizáciu Amnesty International a podieľala sa na výstave fotografií Barma - od utrpenia k nádeji v roku 2001, nad ktorou mal prezident záštitu. "Tak ho Jan Tříska požiadal, ako jeho kamarát a pán prezident to prijal, keďže má pekný vzťah k našej produkcii," pokračuje Hřebejk, podľa ktorého sa aj jeho najnovší film Havlovi páčil. S natáčaním už nebol žiaden problém, keďže už prezident nebol vo funkcii.

"Mňa tam lákala taká vec, ukázať, čo je typické pre veľkomestský život, pre život v Prahe," hovorí Hřebejk. "Že môžete na jednom chodníku stretnúť prezidenta republiky a o pár schodov nižšie pouličných zlodejov, že to vysoké a nízke, to tragické a veselé, to trápne a naopak vznešené sa všetko stretáva v tom meste a ovplyvňuje," dodáva. Účasť prezidenta, ktorého si nesmierne váži, bola podľa neho len čerešničkou na torte.

