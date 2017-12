Festival České divadlo odštartuje hra Řidič paní Daisy

Bratislava 14. novembra (TASR) - Prehliadka tvorby českých divadiel odštartuje v pondelok v bratislavskom Štúdiu L+S.

14. nov 2004 o 14:20 TASR

Predstavenia festivalu České divadlo majú opäť nálepku "vypredané" a záujem o divadelnú scénu našich susedov teší aj šéfa festivalu Milana Lasicu. "Mňa to veľmi teší, pretože my sme prišli s touto myšlienkou už dávnejšie, ako pred tými jedenástimi rokmi. České divadlá sem chodili po celé 80. roky. Možno, že sme boli trošku vyprovokovaní tým, že sa bývalá Česko-slovenská republika rozdeľovala, a že sme chceli nejakým spôsobom upozorniť na to, že kultúry by sa rozdeľovať nemali. Vyzerá to tak, že na to ani nebolo treba upozorňovať," povedal pred začiatkom festivalu Lasica, ktorý by ako šéf festivalu osobne odporúčal všetky predstavenia. "V každom si možno nájsť niečo, čo človeka poteší, pobaví alebo zaujme," hovorí.

Sériu predstavení 11. ročníka otvorí hra Řidič paní Daisy od Alfreda Uhryho. Ide o prvý nemuzikálový titul tohto amerického dramatika, ktorý bol vraj sám prekvapený jej úspechom. Slovenský divák si ju určite pamätá z filmového spracovania. "Divadelné má ťažisko najmä v perfektnom hereckom obsadení. Pani Daisy hrá Alena Vránová a šoféra Stanislav Zindulka. Celá ťarcha doslova komornej hry je na brilantných dialógoch tejto dvojice, ktoré sú najskôr plné odporu, ale nakoniec prerastú do svojského priateľstva a ľudského porozumenia," hovorí odborník na jednotlivé divadelné predstavenia Kornel Földvári.

Festival potrvá do 28. novembra a publikum sa môže tešiť na špičku súčasného českého divadelníctva, ako napríklad Bolek Polívka, Karel Heřmánek, Eliška Balzerová, Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Ivana Chýlková či Petr Nárožný.