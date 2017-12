Nicole Kidmanová túži po vlastnom dieťati

Los Angeles 14. novembra (TASR) - Zdá sa, že tikot biologických hodín je neúprosný aj v prípade austrálskej herečky Nicole Kidmanovej (37). Tá nedávno ...

14. nov 2004 o 15:17 TASR

Los Angeles 14. novembra (TASR) - Zdá sa, že tikot biologických hodín je neúprosný aj v prípade austrálskej herečky Nicole Kidmanovej (37). Tá nedávno vyhlásila, že je z túžby po potomkovi úplne zúfalá, píše časopis Closer.

"Nie som tehotná, ale veľmi rada by som bola. Dúfam, že sa to stane skôr, ako budem na to stará," tvrdí dvojnásobná adoptívna matka.

Po bolestnom rozvode s hercom Tomom Cruisom v roku 2001 je žiarivá oscarová hviezda rozhodnutá hľadať otca vytúženého dieťaťa inde. Aj napriek stroskotanému manželstvu však odhodlane tvrdí, že v manželstvo stále pevne verí a rada by sa opäť vydala.

Podľa správ si nedávno štíhla plavovláska dala rande pri romantickej večeri s exmanželom Liz Hurleyovej Stevom Bingom.