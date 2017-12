Jackson obviňuje Eminema za posmešky

14. nov 2004 o 16:02 TASR

Los Angeles 14. novembra (TASR) - Heslom, že najlepšou obranou je útok, sa podľa najnovších informácií očividne riadi i americký spevák Michael Jackson (46). Dôvodom naň bol nedávny videoklip amerického speváka Eminema, v ktorom paroduje Jacksonove problémy so spravodlivosťou, píšu noviny Washington Post.

Mnohonásobne obvinený spevák nečakane zavolal do správ Geralda Rivera, vysielaných na televíznej stanici Fox a priamo v éteri Eminema obvinil. Po spravodajstve sa Rivera aj s malou skupinkou Jacksonových fanúšikov rozhodol protestovať pred budovou štúdia MTV na námestí Time Square, informuje inetrnetová stránka NME.com. Spoločnosť totiž odmietla stiahnuť z vysielania kontroverzný klip k pesničke Just Lose It. Ten zachytáva rapera zosobňujúceho Jacksona, ako skáče po posteli s malými chlapcami a volá ich do svojho náručia.

"Myslím, že to bolo ponižujúce a neúctivé, a tiež chcem objasniť, že to nebolo iba o Michaelovi Jacksonovi, ale o prejave urážky, ktorý predviedol našej spoločnosti," reaguje obvinená megahviezda.