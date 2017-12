Suríniová je po víťazstve nešťastná, nevie totiž ubližovať

Bratislava 14. novembra (TASR) - Štvrté finálové kolo prvej slovenskej reality šou Dievča za milión prinieslo druhú víťazku týždňa Michaelu Suríniovú z Pezinka.

Po skončení vysielania sa Michaela na pódiu rozplakala - nie však od radosti. "Je mi smutno a som nešťastná, pretože nie som zvyknutá na pocit, že niekomu ubližujem," vyjadrila sa neskôr k pravidlu súťaže, ktoré hovorí, že víťazka musí z hry vyradiť jednu z troch finalistiek s najmenším počtom diváckych hlasov. Odísť musela nakoniec Petra Lenártová, ktorej mnohí vytýkali, že ju v súťaži drží len niekoľkoročné kamarátstvo s predchádzajúcou trojnásobnou víťazkou Katarínou Ivankovou.

Aj keď si Suríniová a Lenártová postupom času vytvorili kamarátsky vzťah, Michaela sa domnieva, že rozhodovala profesionálne. "Petra bola permanentne medzi najslabšími, takže si myslím, že som to urobila skutočne profesionálne. Keby som mala z tej trojky vyradiť dievča, ktoré považujem za najprofesionálnejšie a mňa najviac ohrozujúce, tak je to určite Zuzka Dvorská. Pričom ona bola na poslednej priečke. Takto to vyzerá z môjho pohľadu," odôvodnila svoju voľbu 20-ročná Suríniová, ktorú prišla do publika v televíznom štúdiu na Kolibe podporiť veľká časť rodiny: mama, starí rodičia z otcovej strany, babička, sesternica, priateľ - dabingový herec Jaroslav Žvásta, jeho rodina a známi. "Boli tu skoro všetci. Nemohol prísť otec, pretože bol v práci," hovorí Michaela.

Pre televíziu JOJ znamenal sobotňajší priamy prenos rekordnú sledovanosť, keď rozhovory finalistiek s moderátormi TV JOJ a dokrútky z ich pokusov o synchronizované plávanie sledovalo rekordných 16,8 percenta divákov s trhovým podielom 32,3 percenta. TASR o tom informovala TV JOJ.

Tak ako po minulé týždne, aj v sobotu sa poradie súťažiacich dramaticky menilo priamo počas relácie. Kým o 19:55 h boli v poslednej trojke Lucia Uličná, Katarína Suchoňová a Zuzana Dvorská a Petra Lenártová bola "bezpečne" tretia, pred víťazkou sa nakoniec museli obhajovať Dvorská, Lenártová a Suchoňová. Tretia nakoniec skončila, pred Karin Olasovou, Lucia Uličná a druhú priečku obsadila Katarína Ivanková.

V budúcej časti šou Dievča za milión diváci uvidia, ako si zostávajúce finalistky dokážu poradiť s hereckou pantomímou. Ich úlohou bude bez slov predviesť určený pojem tak, aby porota uhádla o čo ide.