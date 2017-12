CD

nové CD na trhu

15. nov 2004 o 11:00

Pavol Hammel - Kreditka srdca

Musica

"Po úspešnom projekte so symfonickým orchestrom Pavol Hammel - unplugged z roku 1995, ide znovu o pripomenutie jeho najkrajších pesničiek, ktoré zostali menej povšimnuté širokým publikom," píše o novom Hammelovom albume vydavateľ. K tomu sa dá dodať už len to, že medzi trinástimi skladbami tak figurujú napríklad Vták do smutných počasí či Prečo nie som väčší pes a o všetky aranžmány (aj nástroje), sa trochu prekvapivo postaral renomovaný koncertný a jazzový pianista Miki Skuta.

Ludwig van Beethoven

- Symphony No. 9

Antonín Dvořák

- Symphony No. 9, Slavonic dances

Slovart music

Tak sme sa konečne dočkali prvých slovenských albumov v audiofilských formátoch SACD a DVD Audio. Šancu predviesť sa v najvyšších zvukových štandardoch súčasnosti síce nedostal náš skladateľ ani dirigent, ale notoricky známe diela dvoch klasikov svetovej hudby znejú v interpretácii Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Uvidíme, ako sa bude dariť týmto dvom titulom v silnej konkurencii medzi množstvom iných nahrávok s rovnakými skladbami na trhu.

Arve Henriksen - Chiaroscuro

Rune grammofon

Arve Henriksen je hráč na trúbku, najstarší člen uznávanej nórskej skupiny Supersilent (mimochodom, na začiatku decembra ju uvidíte hrať naživo v Bratislave v rámci festivalu NEXT) a vyhľadávaný sideman. Popri množstve rôznych projektov žánrovo pokrývajúcich jazz, klasickú či etnickú hudbu sa venuje aj sólovej kariére. Na rozdiel od známejšieho krajana Nilsa-Petera Molvaera je Henriksenova tvorba originálnejšia a charakteristická nezotrvávaním v jednej polohe. Po cenenom debute Sakuteiki a trojročnej štúdiovej pauze prichádza tento nórsky tridsiatnik s novou nahrávkou. Termínom "chiaroscuro" sa označuje technika šerosvitu, pomocou ktorej sa starí renesanční majstri snažili na svojich plátnach navodiť ilúziu trojrozmerného priestoru. Henriksen sa pokúša o podobný efekt v hudbe: atmosférický zvuk svojej trúbky a bezslovný náladový spev s rozvahou nanáša na sample a bicie nástroje svojich spoluhráčov Jana Banga a Auduna Kleiveho. Ambientne ladený album vznikol zostrihom záznamov z niekoľkých koncertov.

(her)