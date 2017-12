Usher a Outkast víťazmi udeľovania Amerických hudobných cien

15. nov 2004 o 7:25 TASR

Los Angeles 15. novembra (TASR) - Hviezda R&B Usher a rapové duo Outkast sa stali v noci nadnes v losangeleskom Shrine auditóriu veľkými víťazmi tohtoročného udeľovania Amerických hudobných cien (American Music Award).

Za svoj hitový album Confessions, z ktorého sa počas prvého týždňa predalo vyše milióna kópií, dostal 25-ročný Usher štyri ocenenia, významom radené hneď za Grammy. Outkast si po ceny prišli na pódium celkom trikrát.

Obaja favoriti vyhrali vo všetkých kategóriách, v ktorých boli nominovaní. Usher, resp. jeho album zvíťazili v kategóriách pop/rock a soul/R&B.

Duo Outkast sa stalo najlepšou skupinou v kategóriách pop/rock a rap/hiphop. Jeho CD Speakerboxxx/The Love Below dostalo visačku najlepší hiphopový album. Člen dua Big Boi si v ďakovnej reči uctil pamiatku rapera O.D.B., ktorý nečakane zomrel v sobotu v nahrávacom štúdiu, dva dni pred svojimi 36. narodeninami. "Odpočívaj v pokoji," povedal Big Boi. "Máme ťa radi."

Za najlepšiu pop-rockovú speváčku vyhlásili Sheryl Crow, ktorá sa tešila na úkor Jessiky Simpsonovej a mladej Kanaďanky Avril Lavigneovej. Soulová diva Alicia Keysová dominovala v kategórii soul/R&B, v ktorej porazila Janet Jacksonovú a Beyoncé.

Jay-Z sa môže pýšiť titulom najlepší hiphopový spevák, Marcovi Anthonymu "prischla" cena medzi interpretmi latino hudby. Brooks & Dunn získali cenu pre country skupinu a Toby Keith pre najlepšieho speváka country a najlepší country album.

Skupina Linkin Park si druhý rok po sebe odniesla cenu v kategórii alternatívna hudba. Country spevák Kenny Chesney neskrýval prekvapenie, keď sa dozvedel, že vyhral divácke hlasovanie o najobľúbenejšieho interpreta. "Naozaj som si nemyslel, že túto noc niekto porazí Ushera," povedal Chesney.

Nezabudlo sa ani na nováčikov. Túto cenu získala country speváčka Gretchen Wilsonová, ktorá porazila rapera Kanyea Westa a skupinu Maroon 5.

Čestnú Americkú hudobnú cenu dostal Bon Jovi a jeho rovnomenná rocková skupina. Bon Jovi na pódiu zaspieval svoje hity It's My Life a Have A Nice Day.

Slávnostné odovzdávanie cien, ktoré stanica ABC vysielala naživo asi do 100 krajín, bolo prešpikované hudobnými a tanečnými číslami, prerušovanými pípaním na miestach neslušných výrazov v textoch piesní.

Jedným z vrcholov večera bola videoprojekcia hitov Beatles She Loves You a I Want To Hold Your Hand, ktoré kamery zaznamenali pri prvej návšteve "chrobákov" v USA pred 40 rokmi. Skladby uviedol bývalý bubeník Ringo Starr, ktorý zaželal všetkým Američanom "mier a lásku".