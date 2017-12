Janek Ledecký na Slovensku "splní sľuby o Vianociach"

Bratislava 15. novembra (TASR) - Český spevák a skladateľ Janek Ledecký odohrá začiatkom decembra dva koncerty na Slovensku v rámci Vianočného turné 2004, ...

15. nov 2004 o 17:30 TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Český spevák a skladateľ Janek Ledecký odohrá začiatkom decembra dva koncerty na Slovensku v rámci Vianočného turné 2004, ktoré je spojené so znovuuvedením albumu 12 vánočních nej...

"Na koncerty 4. decembra v Piešťanoch a 5. decembra v Bratislave sa veľmi teším. Už len z toho dôvodu, že som sa v poslednom období venoval skôr divadlu, takže som koncertoval menej a na Slovensku takmer vôbec. Na Slovensko od nás všetci radi chodia hrať. Publikum tu totiž vždy spôsobí príjemné prekvapenie," teší sa Ledecký, na ktorého vystúpeniach nebudú chýbať rokmi preverené hity ako Pěkná, pěkná, pěkná, Na ptáky sme krátký, Proklínám a samozrejme vianočné skladby ako Sliby se maj plnit o Vánocích. "Špeciálne kvôli Slovensku zaradíme Promilujem celou noc, to je pesnička, s ktorou sme tu v roku 1990 ešte so Žentourom dostali bronzovú Lýru. A v druhej časti koncertu nás posilní M. Nostitz Quartet, ktorý vianočnej atmosfére dodá ten správny šmrnc."

Jeho vianočný album vznikal v niekoľkých etapách. "Najskôr ma oslovili uprostred leta, aby som urobil niečo vianočné. Vyhovoril som sa na nedostatok atmosféry, tak sa ma v januári pýtali, že čo našiel pod stromčekom. Samozrejme som sa na to vykašľal. Ďalšie leto mi nosili streky dovtedy, pokiaľ som tie Sľuby nenapísal," smeje sa ešte dnes okolnostiam vzniku kultovej vianočnej pesničky Sliby se maj plnit o Vánocích. Neskôr postupne vzniklo ďalších deväť vianočných piesní. "Sám som bol prekvapený, ako jednoducho sa mi to písalo. Asi je to tým, že Vianoce sú taký silný zážitok - pre deti, teraz to vidím na svojich. Sú opradené mystériom, či darčeky naozaj nosí Ježiško. To máte uložené v podvedomí, takže sa mi to písalo naozaj úplne samo," hovorí.

Organizátori koncertu sľubujú, že krehká, slávnostná a neopakovateľná atmosféra koncertov bude vítanou zmenou v predvianočných zmätkoch a zhonoch. Janek Ledecký vyráža na koncertné turné po niekoľkoročnej prestávke, ktorú si vyžiadala práca na dvoch, dnes už slávnych muzikáloch: Hamlet a Galileo. Janka Ledeckého sprevádza kapela zostavená z popredných českých i slovenských muzikantov a punc výnimočnosti koncertu a hlavne jeho slávnostnú, vianočnú atmosféru umocní hosťujúci M. Nostitz Quartet.