Geldof dal znovu dokopy skupinu, aby pesničkou pomohol Afrike

Najväčšie hviezdy britskej popmusic boli v nedeľu spolu. Nahrávali novú verziu slávnej benefičnej piesne Do They Know It's Christmas, ktorá presne pred dvadsiatimi rokmi pomáhala vyzbierať rekordných osemnásť miliónov dolárov pre hladujúcich Etiópčanov.

16. nov 2004 o 8:55

Písmo: A - | A + 0 Za projektom Band Aid 20 stojí opäť írsky spevák Bob Geldof (na snímke ČTK/AP), ktorý sa preslávil tým, že v roku 1985 zorganizoval slávny benefičný koncert Live Aid. "Je to výstrel zo štartovacej pištole, ktorá by mala obnoviť fondy na pomoc Afrike," povedal pre BBC známy organizátor, podľa ktorého vládla v londýnskom štúdiu podobná nálada ako pred 20 rokmi. "Dnes ľudia rozumejú tomu, čo robíme a v tom je najväčší rozdiel." V štúdiu bolo niekoľko hviezd, ktoré spievali pieseň už v originálnej verzii. Bono z U2 priletel z Írska do štúdia v nedeľu len pre jedinú vetu. Tú istú, ktorú nahral pred dvadsiatimi rokmi. Z nových hviezd spievajú Robbie Williams či Chris Martin zo skupiny Coldplay. Svoje party naspievali aj celé skupiny - ako napríklad chlapčenskí Busted, metaloví The Darkness, Morcheeba alebo sladké trio zo Sugababes. Sir Paul McCartney nahral basgitarový part v predstihu. Americká speváčka Madonna zas nahovorila úvod piesne so želaním "nakŕmiť svet", ktorý pred dvadsiatimi rokmi pôvodne nahral David Bowie. Súčasťou Band Aid 20 je aj spevák skupiny Blur Damon Albarn, ktorý na nahrávke nespieva, ale pre účinkujúcich varil a roznášal čaj. "Je načase oživiť túto mágiu a pridať niečo zo seba," povedal Justin Hawkins z The Darkness. V novembri roku 1984 sa na nahrávaní vianočného hitu, ktorý Geldof zložil spolu s Midge Uru, zúčastnilo štyridsať známych mien britskej popmusic vrátane mien ako Boy George, Sting, Phil Collins, Bono, Duran Duran, Bananarama alebo Wham! Peniaze z tohtoročnej nahrávky pôjdu hladujúcim do sudánskeho regiónu Darfur. Geldof verí, že aktualizovaná skladba prinúti britskú vládu, ktorá na budúci rok bude predsedať štátom Európskej únie a G 8, aby sa pokúsila zlepšiť život v chudobných krajinách. PETER BÁLIK Kto všetko hrá a spieva v skupine Band Aid 20? Chris Martin, Sir Paul McCartney, Bob Geldof, Midge Ure, Radiohead, Robbie Williams, Dido, Bono, Daniel Bedingfield, Natasha Bedingfield, Turin Brakes, The Thrills, Will Young, Katie Melua, Busted, Joss Stone, Lemar, Jamelia, Keane, Beverley Knight, The Darkness, Dizzee Rascal, Ms Dynamite, Snow Patrol, Sugababes, Travis, Danny Goffey (bubeník Supergrass), Rachel Stevens, Estelle, Feeder, The Divine Comedy, Moloko, Shaznay Lewis, Morcheeba, Ash, Damon Albarn Prečo vznikol Band Aid 20? o v sudánskom Darfúre závisí 1,6 milióna ľudí od potravinovej pomoci, o na budúci rok sa toto číslo vyšplhá na 2 milióny, o skoro 10 miliónov ľudí zomrie každý rok na následky hladu, o hlad a podvýživa zabije viac ľudí ako AIDS, malária a tuberkulóza dohromady.