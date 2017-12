Tisícky Japoncov tlieskali súboru Opery SND

16. nov 2004 o 17:44 TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Tisícky Japoncov tlieskali slovenským umelcom z Opery Slovenského národného divadla (SND), ktorá na turné s Verdiho La traviattou zavítala do 11 miest krajiny vychádzajúceho slnka.

"Bolo to bohato navštívené turné, hrali sme 15 predstavení v sálach s kapacitou od 1600 po 2500 divákov," povedal dnes pred novinármi šéf Opery SND Marián Chudovský, ktorý bol zároveň režisérom uvádzanej inscenácie Verdiho opery. Väčšina predstavení, ktoré sa odohrávali od 20. októbra do 14. novembra vo veľkokapacitných sálach, bola podľa neho veľmi dobre navštívená, menšia časť predstavení bola úplne vypredaná. "A to je v Tokiu požiadavka na 15 000 miest v divadlách denne," podotkol sólista Jozef Kundlák. Japonci náš súbor prijali nadmieru srdečne, odmeňovali ho dlhotrvajúcim aplauzom a výkrikmi bravó. Na rozdiel od našich divákov si však potlesk nechávali až na záver dejstva, alebo predstavenia. Menšiu úlohu si v La traviatte zaspievala aj slovenská sopranistka japonského pôvodu Nao Higano, ktorá tak prvý raz vystúpila na scéne svojej rodnej krajiny.

Prvé štyri predstavenia mal 160-členný operný súbor v Tokiu, kde zažili aj slabšie zemetrasenie. V réžii Mariána Chudovského a pod taktovkou Rastislava Štúra sa predstavili Peter Dvorský, Jozef Kundlák, Sergej Tolstov, Ján Ďurčo, v hlavných úlohách Violetty hosťujúca Maria Guleghina a sólistka Opery SND Ľubica Vargicová. Tá prišla za súborom z New Yorku, kde mala úspech ako Kráľovná noci v Mozartovej opere Čarovná flauta na scéne Metropolitnej opery. Napriek tomu, že úloha Kráľovnej noci patrí k tomu najkrajšiemu v opernej literatúre, Vargicová na ňu až tak v dobrom nespomína. "Je to veľmi nepríjemná úloha, som na scéne iba päť minút, no musím zo seba vydať všetko," povedala. Okrem toho, že mala veľkú trému, ju aj poriadne tlačila kovová konštrukcia veľkolepého kostýmu.

O úspechu a pozornosti opernému súboru svedčí aj prítomnosť princeznej Sajako na prvom predstavení. S vedením opery zotrvala dlhšie ako protokolárne plánovaných 15 minút. Opera SND naposledy účinkovala v Japonsku v roku 1997 s inscenáciami opier Tosca a Bohéma, podľa Chudovského Japonci plánujú v spolupráci pokračovať. Japonským umelcom poskytne SND svoju prvú scénu 28. novembra, kedy sem v rámci česko-slovenského turné zavíta Tokyo Metropolitan City Ballet.