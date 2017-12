Mladých českých filmárov vyšiel "fórik" Český sen na 19 miliónov

16. nov 2004 o 17:49 TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Sen o fantastických cenách produktov v hypermarkete Český sen dovolilo niekoľko týždňov obyvateľom susedného Česka snívať duo filmových tvorcov Filip Remunda a Vít Klusák, ktorí rovnomennou filmovou reality šou poukazujú na moc reklamnej mašinérie.

Veď kto by sa neulakomil na televízor za 500 korún, digitálny fotoaparát za 1690 korún, dvojlitrovú minerálku za dve šesťdesiat či kilogram bravčových rezňov za 52 korún?

"Prišlo nám dôležité poukázať na to, že sú tu ľudia, ktorí ovplyvňujú naše rozmýšľanie a dokážu nás zlákať do hypermarketov," hovorí Vít Klusák o ústrednej myšlienke dokumentu. Uprostred zelenej lúky teda mladí filmári postavili konštrukciu s plachtou pripomínajúcu prednú časť hypermarketu, roztočili obrovskú reklamnú kampaň a čakali, čo sa stane, až 31. mája 2003 o desiatej ráno tisíce nachytaných a rozhorčených ľudí zistí, že išlo o dokonale fingovaný a zorganizovaný trik. "Mali sme najskôr veľký strach, že nikto nepríde, pretože sme čakali, že tam budú ľudia spať v stanoch, ako to býva. O štvrtej ráno tam bolo len 30 novinárov a dvaja prví zákazníci na rybárskych stoličkách. Neskôr sa dav rozrástol, bolo tam asi tisíc ľudí. Vtedy sme si zase hovorili, že ich je tam veľa. Keď sa potom rozbehli po lúke, báli sme sa, čo bude, keď pobežia naspäť," opisuje momenty pravdy Filip Remunda. Filmári však nič nenechali na náhodu a prizvali si špecialistov, ktorí im predložili možné scenáre vývoja situácie po odhalení pravdy. "Kontaktovali sme sa s armádnymi psychológmi, ktorí prišli na našu lúku a skonštatovali, že to nie je dobré miesto, pretože sa tam nedá dobre rozptyľovať pozornosť rozzúreného davu a vraj by nás mohli zlynčovať. Pri otváraní hypermarketu sme preto aj na malú chvíľu zdrhli. Dostali sme naozaj veľký strach. Potom sme sa vrátili a do siedmej do večera sme sa s ľuďmi rozprávali," spomína Vít Klusák.

Tento "fórik" pritom dvojicu režisérov vyšiel na 19 miliónov českých korún. "Skutočne vynaložené náklady tvorili približne 25 percent z celkového rozpočtu a pochádzali od FAMU, ktorá takto prispela na dva absolventské filmy a pomohol nám aj Štátny fond na podporu rozvoja českej kinematografie. Tri štvrtiny rozpočtu predstavovalo vecné plnenie partnerov," vysvetlili.

Táto ojedinelá dokumentárna rarita získala viacero ocenení na festivaloch, film bol uvedený aj v zámorí, záujem prejavilo viacero renomovaných televíznych staníc. Jeho uvedenie do slovenských kín je naplánované na 18. novembra.