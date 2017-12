M. Gibson a M. Moore sa nemôžu uchádzať o ocenenie Zlatý glóbus

17. nov 2004 o 5:32 TASR

Los Angeles 17. novembra (TASR) - Dve sporné filmové diela, ktoré tento rok získali pozornosť divákov i kritikov, sa nemôžu uchádzať o renomované ocenenie Zlatý glóbus, ktoré budú udeľovať 16. januára budúceho roku.

Ako informovali stránky www.imdb.com, film Umučenie Krista Mela Gibsona nie je v anglickej verzii a film Fahrenheit 9/11 je dokument, pričom nemá vhodnú kategóriu, do ktorej by ho bolo možné na nomináciu zaradiť. Oba filmy pritom vzbudili obrovský záujem na celom svete a naplnili kiná počas niekoľkých mesiacov. Kvôli jazykovým a kategorizačným problémom však s najväčšou pravdepodobnosťou nezasiahnu do súťaže o jednu z najprestížnejších amerických filmových cien.

Umučenie Krista rozpútalo búrku nevôle a filmu bolo vyčítané, že je antisemitsky zameraný a obviňuje Židov z kolektívnej viny na umučení Krista. Mooreov film kritizovali zase objektívne zameraní diváci i kritici za jednostrannosť a politickú propagandu v neprospech amerického prezidenta Georgea W. Busha.