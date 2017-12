Beckham odmietol lukratívnu filmovú ponuku

Los Angeles 17. novembra (TASR) - Britská futbalová hviezda David Beckham (29) odmietol úlohu v hollywoodskom filmovom trháku. Uverejnila to internetová ...

17. nov 2004 o 14:38 TASR

Los Angeles 17. novembra (TASR) - Britská futbalová hviezda David Beckham (29) odmietol úlohu v hollywoodskom filmovom trháku. Uverejnila to internetová stránka Ananova.com.

Anglický kapitán sa rozhodol nevyužiť jedinečnú šancu zaradiť sa do prestížneho zoznamu hollywoodskych hviezd a úlohu v novom pokračovaní filmu Ružový panter odmietol. Po boku herca Steva Martina a speváčky Beyoncé Knowlesovej v nej mal okrem iného predviesť svoje futbalové umenie. Realizácia filmu sa uskutoční v lete budúceho roka.

"Dostal som ponuku hrať v novom filme Ružový panter. Avšak mám veľa zápasov, takže som sa rozhodol, že to kvôli nim neprijmem. Očividne je to však veľmi dobrá úloha," vysvetľuje. Nový posol OSN však nevylúčil, že by sa po skončení svojej futbalovej kariéry nepokúsil presadiť aj pred filmovými kamerami. "Mal som už niekoľko ponúk, ale futbal je na prvom mieste," poznamenal Beckham. Dodal, že už teraz jeho manažér prijal niekoľko filmových ponúk.

Vo filme zosobní Martin úlohu inšpektora Clouseaua, ktorý sa snaží vyriešiť vraždu futbalového kouča a tiež objaví stratený diamant Ružového pantera.