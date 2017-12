Jackson opäť obvinený

Los Angeles 17. novembra (TASR) - Mnohonásobne obžalovaný americký spevák Michael Jackson (46) je opäť obvinený. Tentoraz žalobu podal obchodník, ktorému ...

17. nov 2004 o 17:34 TASR

Los Angeles 17. novembra (TASR) - Mnohonásobne obžalovaný americký spevák Michael Jackson (46) je opäť obvinený. Tentoraz žalobu podal obchodník, ktorému spevácka megastar údajne dlhuje 1,6 milióna libier (90,7 mil. Sk). Nemalú sumu tvoria nesplatené pôžičky a nezaplatené výrobné poplatky. Informuje o tom internetová stránka BBC.

Obchodník Marc Schaffel tvrdí, že bol kľúčovou postavou v produkcii dvoch televíznych programov televíznej stanice Fox, v ktorých sa hviezda bránila proti zavádzajúcemu rozhovoru s novinárom Martinom Bashirom. Podľa Schaffelovho vyjadrenia mu tiež požičal peniaze, za ktoré spevák "v záchvate utrácania" kúpil drahé šperky pre Elizabeth Taylorovú.

V žalobnom návrhu sa navyše uvádza, že Jackson potreboval peniaze aj kvôli zvýšeným nákladom v súvislosti s vystúpením zosnulého herca Marlona Branda na jeho koncerte a inými výdavkami. Spor bude riešiť súd v Los Angeles.

Schaffel spolupracoval so spevákom aj v rámci dobročinnej nahrávky piesne What More Can I Do (Čo viac môžem urobiť), ktorá sa nahrávala za účasti viacerých amerických hviezd na pomoc obetiam a pozostalým z 11. septembra. Pieseň však upadla do zabudnutia po tom, čo sa zistilo, že Schaffel bol režisérom početných pornografických videozáznamov. Marc Schaffel priznal, že v pornografickom priemysle pracoval, ale prestal sa mu venovať už predtým, ako rozbehol tento dobročinný projekt.