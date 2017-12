Pozor! Slovenský hip-hop zaútočil

V polovici 90. rokov iba málokto bral vážne kazety Zvuky ulice, ktoré ponúkali naivné, ale zato úprimné výpovede -násťročných rapperov z panelákových ...

18. nov 2004 o 0:00 PETER BÁLIK

"Tomu ver!!" kričia Kontrafakt. FOTO - SONY MUSIC BONTON



V polovici 90. rokov iba málokto bral vážne kazety Zvuky ulice, ktoré ponúkali naivné, ale zato úprimné výpovede -násťročných rapperov z panelákových štvrtí po celom Slovensku, podfarbených "hračkárskymi" zvukmi bicích a samplov. Ale pozor! Tých, ktorí sa hip-hopu venujú dodnes, už treba brať vážne.

Slovenský hip-hop sa v tomto roku dostal do pozície, keď ho prestali prehliadať veľké nahrávacie spoločnosti. Po úspechu známej, ale už neexistujúcej skupiny Trosky sa na jej miesto tlačí viacero mien z bohatej slovenskej hip-hopovej komunity. Svoje debutové albumy tento rok vydali piešťanský Kontrafakt, petržalský rapper Čistychov alebo mladý spišský talent Mec Vrabec.

Tomu ver!

Na Slovensku nie je úspešnejšia hip-hopová kapela ako Kontrafakt. Piešťanská skupina, zložená z dvoch rapperov menom Rytmus a Ego a dídžeja Anešku minulý rok ovládla s videom ku skladbe Dáva mi markízacku hitparádu Deka Hity, presadila sa na českej hip-hopovej scéne a na míle predbehla aj mediálne propagovaného pseudorapera Hélica. Napriek faktu, že ich netlačilo veľké vydavateľstvo!

"Ľudia rýchlo spoznali, že Hélico je pozér, ktorý sa tváril, že má za sebou odrapovaných dvadsať rokov života a pritom fungoval v technoskupine D-Night. My sme urobili pre slovenský hip-hop veľa predtým, kým sme sa stali známi," vysvetľuje Rytmus. "Ľudia sa v našej skladbe uvideli, niečo im dávala. Kto sa uvidí v Hélicových textoch, keď mu nikto nerozumie?" dodáva rapper, ovládajúci human beatbox - schopnosť napodobniť bicie ľudským hlasom.

Kontrafakt vznikli v roku 2001 a za krátky čas sa vypracovali vďaka skúsenostiam z predchádzajúcich undergroundových projektov do čela slovenského hip-hopu. Rytmus tvrdí, že ich debutový album ERA, ktorý vyšiel v októbri tohto roku, je najtvrdšou nahrávkou v dejinách slovenského hip-hopu. V skutočnosti však spravili najostrejší album v dejinách slovenskej popmusic. Vo svojich textoch používajú nepublikovateľné slová, útočia na homosexuálov a robia si vtipy zo "slávikovských" interpretov.

Rytmus a Ego ukazujú široké plecia, chvália sa svojimi sexuálnymi úspechmi, prskajú na všetky strany, sú hrdí na to, čím všetkým v živote prešli. V textoch kritizujú protivníkov z radov rapperov, neznášajú politiku a podávajú si skazenú morálku spoločnosti. To všetko s výrazným piešťanským akcentom a veľmi dobrým, v rapperskom slangu "tučným" hudobným doprovodom dídžeja Anešku.

"Snažíme sa byť čo najviac originálni. Náš album je výpoveďou a odkazom toho, čím žijeme. Máme v p..., čo si o nás myslia ostatní," tvrdí piešťanský rapper, povolaním krupiér piešťanského kasína, zároveň autor pokriku Tomu ver!, poznávacej značky Kontrafaktu.

Výraznú pozíciu Kontrafaktu na slovenskej, ale aj českej hip-hopovej scéne, potvrdzuje účinkovanie českých, ruských alebo poľských rapperov na ich debute. Podľa nich im firma do háklivých textov vôbec nezasahovala. "Boli sme úspešní už predtým, ako sme podpísali zmluvu. Mohli sme im povedať, že keď nám nedáte podmienky aké chceme, tak ich máme v p.... ," dodáva piešťanský raper.

Kontrafakt pokrstia svoj debutový album 27. novembra v bratislavskom klube Babylon.

Ako zostať čistý

Vyčistí ti uši!!!, je zase slogan petržalského rappera Čistychova. Jeho debutový album Né produkt! vyšiel pod hlavičkou českého hip-hopového labelu Neighbor Beats, ktoré prednedávnom podpísalo zmluvu s veľkým vydavateľstvom EMI. "Myslím, že hip-hop má oveľa viac čo povedať, ako plytká slávikovská scéna," hovorí Čistychov, ktorý je zároveň členom známej slovenskej hip-hopovej skupiny Názov stavby.

Z jeho debutu, z ktorého pochádza prvý singel Hanba ti, dýcha betónová džungla, obžaloba skazených mravov na petržalskom sídlisku, pomenovaná cez optiku nahnevaného rappera, ktorý sa vo svojom slovníku nevyhýba tvrdým slovám. "Zadubená Slovač! Nevadí im, že nejaký americký rapper fuckuje počas bieleho dňa v rádiu a potom je šokovaná, keď počujú slovenskú nadávku v nejakej pesničke. Ľudia by mali byť k takzvaným vulgarizmom viac tolerantní, pretože patria k výpovedi, podobne ako iné slová," vysvetľuje Čistychov, ktorý si na Né produkt pozval množstov hostí - speváčku Tinu, rapperov Oriona, Opaka alebo Miki Mora.

Zábava graduje

O tom, ako neradostne sa žije na Spiši, rappuje nový objav na slovenskej hip-hopovej scéne menom Mec Vrabec. Rádiá vyhrávajú jeho prvý singel Najlepša zabava, kde mladý talent, pochádzajúci zo Spišského Štvrtka, spieva o tom, ako vyzerá typická tamojšia zábava - jeden z mála spôsobov, ako aspoň an chvíľu uniknúť z reality. "Na východe sa nežije ľahko," hovorí Mec Vrabec a dodáva: "Ľudia tvrdia, že východniari sú leniví, ale to nie je pravda. Prečo my cestujeme do Bratislavy a nie naopak?" dodáva.

Za spišským rapperom stojí spevák a skladateľ Ivan Tásler, ktorý produkoval jeho aktuálny maxisingel To najlepša zabava z piatimi skladbami vrátane spoločnej kolaborácie Mec Vrabca a IMT Smile. Na jar budúceho roku nasledovať jeho debutový album. Mec Vrabec hovorí, že ho v textoch zaujímajú ľudské osudy. "Snažím sa písať jednoducho a rapovať pravdivo o reálnych veciach. Chcem, aby každé moje slovo malo váhu," tvrdí rapper s východoslovenským akcentom.