STV musí nakrúcať vlastné filmy

BRATISLAVA - STV musí ročne pripraviť päť, najmenej však jeden až dva televízne filmy. Od roku 2005 by tiež mal vznikať ročne najmenej jeden titul pre mládež. Od roku 2006 by mali pre prvý program vzniknúť "štyri, najmenej však dva kvalitné dokumentárne

18. nov 2004 o 0:00

BRATISLAVA - STV musí ročne pripraviť päť, najmenej však jeden až dva televízne filmy. Od roku 2005 by tiež mal vznikať ročne najmenej jeden titul pre mládež. Od roku 2006 by mali pre prvý program vzniknúť "štyri, najmenej však dva kvalitné dokumentárne cykly". Podiel publicistických programov na prvom programe by mal do roku 2007 stúpnuť o 20 percent. Hovorí sa to v programovej stratégii, ktorú pre televíziu v utorok schválila Rada STV.

V diskusii členovia rady kritizovali oddelenie okruhov, ale napríklad aj presun Večerníčka na Dvojku. Riaditeľ STV Richard Rybníček tvrdí, že s pohyblivým vysielacím časom Večerníčka sa nič nezmení prinajmenšom do roku 2005.

Schválenie dokumentu bolo podmienkou na vypracovanie "programového konceptu" a najmä rozpočtu STV na ďalší rok. Rada má o nich rokovať už v decembri.

Dozorná rada mala Rade STV predložiť aj informáciu o hospodárení šiestich dcérskych spoločností, ktoré Slovenská televízia založila koncom januára. Urobila to tesne pred tým, ako začal platiť zákon, podľa ktorého vznik spoločností musí rada obobriť.

Okrem spoločnosti 1.2 Media nateraz všetky vykazujú miernu stratu.

Rada STV zaviazala vedenie televízie, aby jej predložilo všetky zmluvy, ktoré STV so spoločnosťami podpísala, lebo sa do nich vlastne presúvajú všetky príjmy STV - z koncesionárskych poplatkov i z reklamy. Člen rady Peter Malec sa vyjadril, že zmluvy STV s jej dcérskymi spoločnosťami nemôžu byť obchodným tajomstvom.

Rada povedala, že do skončenia sporu STV so Štúdiom Beta nie je účelné predávať majetok televízie, ktorý podľa zákona nepodlieha výkonu súdneho rozhodnutia, zatiaľ čo príjmy z predaja áno. "Rada až do ukončenia sporu nebude schvaľovať prevod vlastníctva takého majetku, ktorý nepodlieha výkonu rozhodnutia, okrem prípadov, kde už prebehla verejná súťaž," povedala podpredsedníčka rady Lucia Jurgová.

Rada schválila aj štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov STV, ktorý vedenie opäť predložilo. Jozef Švoňavský, viceprezident Hereckej obce Slovenska, v liste predsedovi Rady STV zdôraznil, že materiál sa týka aj hercov. "Oficiálne som zo Slovenskej televízie nedostal nijaký materiál," sťažuje sa. Vystúpiť chcel aj pred Radou STV. Podľa neho sa obec chcela s STV dohodnúť na korektných pravidlách spolupráce.

S podobnou žiadosťou sa na radu obrátili aj Odbory audiovizuálnych tvorcov. "Všade na svete existujú dohody medzi profesijnými združeniami a verejnoprávnymi televíziami," hovorí prezident združenia Peter Tóth. Tvoriví pracovníci sú väčšinou externisti, a preto je podľa neho aspoň základný dialóg vedenia STV a odborových združení "podmienkou kvalitnej spolupráce i garanciou umeleckej slobody". (zu, tasr)

Dcérske spoločnosti STV1.2

Media

predáva za províziu reklamný čas v STV, venuje sa aj sponzoringu a iným obchodným aktivitám.

Koncesia

má vymáhať koncesionárske poplatky od začiatku roka 2005.

STV Broadcasting

má sa venovať problematike šírenia signálu.

STV Production&Technology

má vstupovať do koprodukčných projektov s nezávislými producentmi.

TV BB a TV KE

mali by zastrešovať činnosť ostatných dcérskych spoločností pri štúdiách STV v Banskej Bystrici a Košiciach.