Robbie William označil Busha za idiota

18. nov 2004 o 12:22 TASR

Mexiko 18. novembra (TASR) - Britská hviezda populárnej hudby Robbie Williams označil amerického prezidenta Georgea W. Busha za idiota a sám sa navrhol na prezidentský úrad.

"Vydesil som sa ako indivíduum a dostal som strach za celý svet," povedal v stredu spevák v hlavnom meste Mexika, kde propaguje album so svojimi najväčšími hitmi. "Nemôžem tomu uveriť, že je tam znova. Tento chlap je očividne idiot."

Tridsaťročná hviezda hovorila ďalej: "Američania tvrdia, že sú vodcami slobodného sveta a tento chlap nedokáže sformulovať jedinú vetu. Dokážem hovoriť lepšie ako on. Ja by som mal byť prezidentom. Tú prácu by som robil lepšie než on. A ja nie som mimoriadne bystrý."