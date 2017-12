Jedenásť šperkov Marie Callasovej vydražili za 57 miliónov korún

Ženeva 18. novembra (TASR) - Za úhrnnú sumu 2,2 milióna švajčiarskych frankov (57 miliónov Sk) vydražili v stredu večer v Ženeve jedenásť šperkov, ktoré ...

18. nov 2004 o 13:17 TASR

Ženeva 18. novembra (TASR) - Za úhrnnú sumu 2,2 milióna švajčiarskych frankov (57 miliónov Sk) vydražili v stredu večer v Ženeve jedenásť šperkov, ktoré patrili gréckej opernej dive Marii Callasovej.

V aukčnej sieni Sotheby's si mohli mädliť ruky, pretože výnos z dražby dvojnásobne prekonal očakávania. Všetky ponúkané klenoty predali za vyššie čiastky, ako bolo uvedené v katalógu.

Na dražbu do hotela Le Beau Rivage, ktorú viedol riaditeľ Sotheby's David Bennett, sa prišlo pozrieť asi 200 zberateľov, operných fanúšikov a zvedavcov.

Anonymný záujemca získal za 461.000 frankov (takmer 12 miliónov Sk) prsteň ozdobený 11,7-karátovým diamantom. Išlo o najdrahší objekt na aukcii. Sotheby's odhadovala, že sa predá za 160.000 až 240.000 frankov.

Náhrdelník s rubínmi a diamantmi zmenil majiteľa za 383.000 frankov (takmer desať miliónov Sk), čo je trojnásobok vyvolávacej ceny.

Tieto vysoké ponuky nesúvisia podľa odborníkov ani tak so skutočnou hodnotou šperkov, ako s ich bývalou majiteľkou. "Callasová je legenda. No drahokamy sú také krásne, že by sa každopádne ľahko predali," povedal predstaviteľ Sotheby's.

Maria Callasová dostala väčšinu vydražených klenotov v 50. rokoch od svojho vtedajšieho manžela, bohatého talianskeho priemyselníka Giovanniho Battistu Meneghiniho. Komu patrili naposledy, nie je známe. Umelkyňa ich údajne darovala svojej priateľke.

Callasová, označovaná za najväčšiu opernú speváčku 20. storočia, zomrela v roku 1977 ako 53-ročná v Paríži. Nemala žiadnych dedičov a nezanechala ani nijaký testament.