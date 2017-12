Paul McCartney údajne skolaboval v štúdiu

Londýn 18. novembra (TASR) - Paul McCartney skolaboval počas nahrávania charitatívneho songu. O náhlej nevoľnosti bývalého člena kapely Beatles informovala ...

18. nov 2004 o 18:55 TASR

Londýn 18. novembra (TASR) - Paul McCartney skolaboval počas nahrávania charitatívneho songu. O náhlej nevoľnosti bývalého člena kapely Beatles informovala dnes internetová stránka idnes.

"Sotva dospieval svoj part v rámci charitatívneho projektu Band Aid, zosunul sa k zemi, a zrejme na sekundu omdlel," popísal udalosť jeden zo zamestnancov nahrávacieho štúdia.

Príčinou nevoľnosti 62-ročného speváka bolo pravdepodobne dvojhodinové pracovné vypätie v uzavretom štúdiu. "Chcel prispieť k dobrej veci a pomôcť zarobiť nejaké peniaze pre charitu, a takto pritom dopadol," konštatovali ďalšie prítomné osobnosti hudobného sveta.

Slávny rocker sa spoločne napríklad s Dido, Robbiem Williamsom alebo Bobom Geldofom rozhodol po dvadsiatich rokoch prerobiť vianočný song Do They Know Itďs Christmas. Výťažok z predaja singlu a z jeho vysielania pôjde na charitatívne projekty.

Z McCartneyho kolapsu sa našťastie nevykľulo nič vážnejšie. Po tom, ako padol k zemi, údajne iba povedal: "Dosť. Už nič viac. Je koniec." Šokujúci moment náhodou zachytila kamera a podľa všetkého sa možno objaví v závere videoklipu piesne.