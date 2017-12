Viedeň

koncerty

19. nov 2004 o 0:00

SZENE WIEN, Hauffgasse 26

20. 11. The Pretty Things o 20.00

24. 11. Boban Markovič Orkestar o 20.00

25. 11. HOOVERPHONIC o 20.00

Konzerthaus, Lothringerstrasse 20

21. 11. The Claudia Quintet o 19.30

22. 11. Japonský festival - Hokkuko Shinbun o 19.00

23. a 24. 11. Diana Krall "The Girl in The Other Room" o 19.30

Porgy & Bess, Riemergasse 11

20. 11. Bobo Stenson Trio o 20.00

21. 11. Werner Puntigam o 20.00

23. 11. Dick de Graaf: Schubertove impresie pre džezové kvinteto o 20.00

25. 11. "Fruit Tree" Pocta Nickovi Drakovi o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 20. 11. Annette Giesriegl Quintett o 21.00

od 23. 11. Dobrek Brasil o 21.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

22. 11. Illse Riedler Quartett o 21.00

23. 11. Turnaround o 21.00

25. 11. Chets Romance o 21.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

19. 11. H. v. Hofmannsthal: Nepodplatiteľný o 19.00

20. 11. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

21. F. Grillparzer: Rúno zo zlatého barana o 18.00

23. W. Shakespeare: Čo chcete o 19.30

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

20. 11. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 20.00

22. 11. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

24. 11. A. Gmeyer: Automatický bufet o 19.30

25. 11. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

od 25. 11. Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

Secesia, Friedrichstrasse 12

od 25. 11. Albert Oehlen

NOVEMBER 2004 - MESIAC FOTOGRAFIE do 30. 11. (v 76 viedenských múzeách, galériách a kult. inštitúciách)

Židovské múzeum, Dorotheergasse 11

do 14. 11. Roy Mittelman: Kinderlach

do 3. 4. 2005 Alexander Rodčenko. Moskva

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 21. 11. Chic - dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty

Albertina, Albertinaplatz 1

do 5. 12. Peter Paul Rubens

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 5. 12. Willy Römera: Berlín 1918 - 1945

do 9. 1. 2005 Henri Cartier-Bresson

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 2. 1. 2005 Tamara de Lempicka - femme fatale art deca

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 9. 1. 2005 Cecil Beaton. Portréty

Hofmobilendepot, ViedenskÉ mÚzeum nÁbytku, Andreasgasse 7

do 9. 1. 2005 Bauhaus mobiliár. Prehliadka legendy

Rakúske divadelnÉ múzeum, nám. Lobkowitzplatz 2

do 16. 1. 2005 Hans Moser

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 31. 1. 2005 Schiele - krajinky

Viedenské vianočné trhy

Od 19. 11. Vianočná dedina na zámku Belvedere (Prinz-Eugen-Strasse 27), denne od 11.00 - 21.00

Od 20. 11. Kultúrne a vianočné trhy pred zámkom Schönbrunn, denne 10.00 - 20.30

Od 25. 11. Vianočné umelecké trhy pre kostolom Karlskirche (nam. Karlsplatz), denne 12.00 - 20.00

Čaro adventu na Radničnom nám. (Rathausplatz), denne 9.00 - 21.00

Vianočná dedina Unicampus (Alser Strasse 4), denne 13.00 - 22.00

Vianočné trhy na Spittelbergu (Spittelberg), po - pia 15.00 - 21.00, so, ne: 10.00 - 21.00

Výstava magických miest Viedne sa končíUrčité miesta vo Viedni považovali obyvatelia mesta za zvláštne. Poukazovali na to rôzne povesti. Bazilišok, divožienky z Dunaja Donauweibchen či Augustín - tak sa volali postavy z viedenských povestí. Autori výstavy Magické miesta vybrali 14 magických miest vo Viedni a jej okolí a k tomu 20 povestí o nich. Napríklad palica v železe, ktorej pôvodný význam sa napriek rozsiahlym vedeckým výskumom dodnes nepodarilo presne určiť, je znakom cechu zámočníkov a do 18. storočia bola označovaná za mýtický stred mesta. Dóm sv. Štefana býval údajne centrom stretnutí najrôznejších diablov - Springinkerla, Spirifankerla a Luziferla, ktorých uväznili do dodnes zachovanej klietky na severnej strane dómu. Traja tattermani, ako ich tiež nazývali, však medzičasom opäť zmizli.

K najstarším povestiam vo Viedni patrí rozprávanie o baziliškovi, ktorý prinášal nešťastie a od roku 1212 prebýval v hlbokej studni blízko Heiligenkreuzhofu. Dnes ho pripomína znak na dome na ulici Schönlaterngasse. Aj vodná ríša mala svoje postavičky - vodnú žienku Donauweibchen a vodníka v riečke Viedenka, ktorý ľuďom pomáhal, ale aj škodil. Aj známe postavy doktor Faust a lekár Paracelsus, bájne zvieratá i čarovné rastliny - napr. korene mandragory, majú svoje miesto v lokálnych mýtoch rakúskej metropoly.

Hermesovu vilu nájdete pri viedenskej zoologickej záhrade Lainzer Tiergarten. Otvorená je od utorka do nedele od 10.00 do 18.00. Vstupné - 4 eurá. V piatok predpoludním od 9.00 do 12.00 je vstup na výstavu zadarmo. Vstupenka na výstavu oprávňuje k návšteve kaplnky Virgila, ktorá je dvanásť metrov pod námestím Stephansplatz a fresky zo začiatku 15. storočia na ulici Tuchlaben 19.

Výstava Magické miesta potrvá ešte do nedele 21. novembra. Do Hermesovej vily sa dostanete metrom U4 - Hietzing, potom autobusmi 60 a 62 na ulicu Hermesstraße.