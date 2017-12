Spevácky zbor Adoremus vydal album s vianočnými koledami

Bratislava 11. decembra (TASR) - Známe vianočné koledy ako Tichá noc, Vstávajte, pastieri, Narodil sa nám či Búvaj, dieťa krásne, vydal na svojom novom ...

11. dec 2001 o 15:24 TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) - Známe vianočné koledy ako Tichá noc, Vstávajte, pastieri, Narodil sa nám či Búvaj, dieťa krásne, vydal na svojom novom albume miešaný spevácky zbor Adoremus pod vedením dirigenta Dušana Billa. Ide o kolekciu slovenských a inonárodných vianočných kolied obohatenú moderným gospelom.

Popri klasických vianočných piesňach Dobrý pastier sa narodil, Povedzte nám, pastuškovia a Dieťatko spanilé obsahuje nahrávka aj duchovnú barokovú lyriku zastúpenú ľudovými spevmi. Ide o skladby zo zbierky Benedikta Sz‹ll‹siho Cantus Catholici, ktorá patrí do slovenského kultúrneho dedičstva.

Vianočné pozdravy iných národov zastupuje francúzska koleda Noel dďanjou a hymnus Les Angeles dans nos campagnes, portugalská koleda Adeste fideles i anglické tradicionály The first Noel a What child is this. Poslucháči na platni nájdu aj ukrajinskú koledu, český vinš koledníkov Dej Bůh štěstí a afro-americký spirituál Go tell in on the mountains.

Slávnostná prezentácia albumu Vianočné koledy sa uskutoční 14. decembra v Hudobnej sieni Bratislavského hradu.

TASR o tom informoval manažér speváckeho zboru Jozef Vrábel.