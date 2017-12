Bratislavskí konzervatoristi budú koncertovať v Ríme

20. nov 2004 o 9:50 SITA

BRATISLAVA 20. novembra (SITA) - Komorný zbor Konzervatória v Bratislave bude od pondelka koncertovať v Ríme. Pätnásťčlenné umelecké teleso študentov a absolventov bratislavského Konzervatória sa predstaví počas zasadnutia Liturgickej komisie Svetového kongresu pre zasvätený život a na koncertoch cyklu Millennium in musica, ktoré sa v Ríme koná od 21. do 27. novembra. Zboristi vystúpia na utorkovom otvorení kongresu a spievať budú aj počas večernej omše. Konzervatoristi budú spievať aj v stredu, vo štvrtok, piatok a v sobotu, kedy by ich mal prijať aj pápež Ján Pavol II.

Komorný zbor Konzervatória v Bratislave diriguje a vedie Dušan Bill. Počas štúdií na konzervatóriu v zbore spievali dnes už známe osobnosti spevu ako Edita Gruberová Peter Dvorský, Ľubica Vargicová či Jozef Kundlák. Zbor už vystupoval na koncertných pódiách vo Viedni, Washingtone, Jeruzaleme a v iných mestách sveta. Nahral tiež šesť albumov cirkevnej hudby, nahráva aj pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu a účinkuje s viacerými profesionálnymi hudobnými a speváckymi telesami na Slovensku.