Zomrel americký džezový pianista a skladateľ muzikálov Cy Coleman

20. nov 2004 o 18:14 TASR

New York 20. novembra (TASR) - Skladateľ muzikálov a džezový pianista Cy Coleman zomrel vo štvrtok na zlyhanie srdca v newyorskej nemocnici vo veku 75 rokov.

Poslednú noc strávil skladateľ na divadelnom predstavení hry od Michaela Frayna Demokrati, a následne na jeho večierku.

"Opustil večierok a odišiel do nemocnice v New Yorku, kde utrpel kolaps organizmu a zomrel," oznámil v piatok Colemanov hovorca John Barlow. Podľa denníku Variety Coleman svojim priateľom povedal, že sa necíti dobre. Zavolal si taxík a odviezol sa do nemocnice.

"Je to veľká strata," povedal skladateľov dlhoročný priateľ a producent Emanuel Azenberg.

Cy Coleman, rodený Seymour Kaufman, pochádzal z európskej židovskej rodiny. Skladať začal už ako sedemročný.

Jeho prvý významnejší hit však pochádza z roku 1960. Ide o muzikál s názvom Wildcat. Nasledovali úspešné songy City of Angels a Barnum. Mnohé jeho skladby sa preslávili v repertoároch napríklad Sinatru a najmä na Broadwayi.

Coleman má na svojom konte aj viaceré americké ocenenia (divadelnú cenu Tony Award, tri televízne ceny Emmy Award, dve hudobné ceny Grammy Award a Academic Award).

"Som šťastný, že mám takú profesiu, kde sa môžete neustále zlepšovať," vyhlásil Coleman mesiac pred svojou smrťou.

Po sebe zanechal manželku Shirly, štvorročnú dcérku Lily a mnoho obdivovateľov.