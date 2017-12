Vrátenie Novej scény pod SND bude iniciovať poslanec Jarjabek

Bratislava 21. novembra (TASR) - Vrátenie divadla Nová scéna medzi scény Slovenského národného divadla (SND) bude iniciovať poslanec NR SR za ĽS-HZDS Dušan Jarjabek.

Na Novej scéne bol nedávno bývalý riaditeľ tohto divadla na poslaneckom prieskume, s ktorého výsledkami spokojný nie je. "Nová scéna je svetovým unikátom, kde štát dopláca na predstavenia, ktoré si všade inde dokážu na seba zarobiť," povedal pre TASR Jarjabek. Nová scéna disponuje ročnou dotáciou asi 30 miliónov korún. Štát dopláca na každú vstupenku, zisk z predaja vstupného si delí divadlo s koprodukčnými partnermi. "Štát by mal podporovať menšinový žáner v divadle, či televízii a medzi ne nepatrí muzikál," hovorí Jarjabek. Preto by si Novú scénu v budúcnosti predstavoval ako hudobno-zábavné divadlo s ponukou muzikálu, operety či komornej opery. Problémom Novej scény tiež je, že inštitúcia spadá pod Ministerstvo kultúry SR, no budova patrí mestu. Jarjabkovi, ktorý Novej scéne šéfoval v rokoch 1996 až 1998, sa nepozdávajú aj privatizačné snahy okolo divadla.

Riaditeľ SND Dušan Jamrich sa jednoznačne ku Jarjabkovej iniciatíve vyjadrovať nechcel, musel by vidieť konkrétny projekt. Pripustil však, že vedenie SND v budúcnosti rátalo so scénou pre žánre ako opereta, avšak v súvislosti s využitím novostavby SND.

Nová scéna vznikla roku 1946 ako Nová scéna Národného divadla. Do roku 1951 patrila do zväzku SND, a mala s ním jednotné administratívne vedenie, jednotnú hospodársku správu a závodnú radu. Dnes už nie je repertoárovým divadlom, ako SND, skôr sa podobá na produkčný dom.