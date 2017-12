CD

nové CD na trhu

22. nov 2004 o 9:15

Neil Young - Greatest Hits

Reprise 2004

Po viac ako tridsiatich rokoch kariéry sa kanadský pesničkár Neil Young rozhodol vydať, ak nepočítame výpravný kompilačný album Decade (1977), svoje najlepšie hity. Výber šestnástich piesní z roku 1962 až 1992 zahŕňa všetko podstatné z jeho albumov - od Helpless, cez Heart Of Gold, Like a Hurricane, Rockin in The Free World až po Harvest Moon. Najviac piesní z tejto kompilácie pochádza zo spolupráce s doprovodnou skupinou Crazy Horse, v skladbách Ohio a Helpless ho sprevádzajú legendárni Crosby, Stills and Nash. Niektorí fanúšikovia by mohli namietať, že výberovka ignoruje ďalšie klasiky ako piesne Cortez The Killer, Powderfinger alebo jeho súčasnú tvorbu. Album vychádza spolu s DVD, obsahujúcim dva videoklipy, foto galériu a pôvodné stereo mixy piesní.

U2 - How to Dismantle an Atomic Bomb

Universal 2004

Tento týždeň vychádza jeden z najočakávanejších albumov tohto roku - How to Dismantle an Atomic Bomb od írskych U2. Slávna skupina sľubuje na svojej novinke návrat ku svojím koreňom. Rádiá už vyhrávajú aktuálny singel Vertigo. Podarí sa populárnej štvorici týmto v poradí už jedenástym štúdiovým albumom dosiahnuť úspech ich predošlého All That You Can't Leave Behind, za ktorý získali rekordných sedem Grammy a z ktorého sa predalo jedenásť milión kusov? Album obsahuje jedenásť piesní a vznikol pod dohľadom producenta Steva Lillywhita. (peb)