Labuda mladší: Ja nespievam, ja ručím

22. nov 2004 o 15:30 TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Herec Marián Labuda mladší doslova exceloval na nedeľňajšej predpremiére muzikálu Hriešny tanec v bratislavskom Divadle Aréna.

V predstavení hrá syna majiteľa luxusného hotela Egona, no oproti známej filmovej verzii pridal tejto úlohe na výraznosti. Jeho repliky a v jednej časti aj rockerská vizáž vyvolávali v nedeľu vo vypredanom hľadisku smiech a miestami až burácajúci potlesk. Do svojho textu zakomponoval Labuda mladší aj niektoré slovenské reálie, ako napríklad "choreografa z Východu Ďurčíka" či známe ocenenie Dosky. Na začiatku predstavenia sa dokonca syn známeho slovenského herca ukáže aj ako celkom zdatný tanečník a samozrejme spevák. "Mne sa darí desať rokov všetkých klamať. Ja nespievam, ja ručím," dodáva s úsmevom a čo sa vraj týka jeho krátkeho tanečného výkonu, to sa poriadne "namakal".

V úlohe Egona alternuje Labuda mladší so Stanom Králom. TASR vydáva k správe fotomateriál i zvukový záznam.