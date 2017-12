"Baby" zvládla zdvíhačku na jednotku

Bratislava 22. novembra (TASR) - Dôvod na úsmev mala po nedeľňajšej predpremiére muzikálu Hriešny tanec v Divadle Aréna herečka Milka Minichová, ktorá hrá úlohu Baby.

Obávanú "zdvíhačku" totiž zvládla počas záverečného tanca na jednotku. "Táto scéna je naozaj ťažká. Treba mať pevné telo, balans a skúšali sme ju dosť dlho. Vždy sa ale obávam, či to vyjde," povedala po predpremiére s tým, že tento kúsok závisí určite aj od hereckého partnera. "V podstate tú scénu, keď vybieham na zdvíhačku, vôbec nehrám. Naozaj to prežívam," tvrdí. Oproti filmu došlo pri tréningu tohto ťažkého kúsku k malej ale logickej zmene. Pôvodne sa totiž odohrával vo vode. V divadelnej scéne ju ale hlavní predstavitelia nacvičujú padajúc do lístia. Záverečná skladba The Time Of My Life má v slovenčine názov Moja hodina H. Tvorcovia však v divadelnom predstavení v podstate ponechali všetky dobre známe melódie z filmového spracovania, ktoré upravili a dodali im slovenské texty. Novinkou v divadelnom Hriešnom tanci je však originálna skladba od Lou Bega Mambo No. 5, na ktorú tancuje Baby s Tonym počas prvého spoločného vystúpenia a súťaže v hoteli. TASR vydáva k správe fotomateriál i zvukový záznam.