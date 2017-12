Jim Carrey lepšie zvláda depresívne stavy bez liekov a alkoholu

Los Angeles 22. novembra (TASR) - Hollywoodsky herec Jim Carrey lepšie zvláda svoje depresívne stavy bez alkoholu a liekov.

22. nov 2004 o 16:00 TASR

V nedeľňajšom programe americkej televízie CBS potvrdil, že dlhší čas užíval antidepresívum Prozac, avšak nevyliečilo ho to.

"V určitom bode som to musel prestať brať a uvedomiť si, že to celkom neprejde ani po liekoch a aj bez nich to bude v poriadku," povedal Carry známy z filmov Ace Ventura - Zvierací detektív, Maska, či Blbí a blbší.

V súčasnosti si však už herec dáva lepší pozor na svoj životný štýl. "Zriedkakedy pijem kávu. A som zásadový v tom, že nepijem alkohol a neberiem drogy. Život je príliš krásny," dodáva.