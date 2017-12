Na koncert skupiny HIM v Prahe možno kúpiť lístky aj na Slovensku

11. dec 2001 o 18:47 TASR

Bratislava/Praha 11. decembra (TASR) - Fínska rocková skupina HIM, ktorá sa po celom svete preslávila minuloročným albumom Razorblade Romance, vystúpi 12. decembra v Prahe. Lístky na jej vystúpenie sú v predaji aj na Slovensku.

Úspešná pätica muzikantov pod vedením charizmatického speváka Villa Valoa sa v hitparádach presadila netradičnou zmesou tvrdej, výbušnej hudby s jemnými melódiami a melancholickými textami. Na hudobný trh priniesli nový hudobný štýl a pojem "lovemetal", ktorým označujú kombináciu úderných rytmov, metalových gitár a melodických hlasových a syntetizátorových liniek. Valo chcel od začiatku produkovať hudbu, ktorá by v sebe skrývala elektroniku anglických Depeche Mode a tvrdosť ich krajanov Black Sabbath.

Prvým úspešným hitom skupiny HIM sa stala skladba Join Me In Death. Na popredné miesta európskych rebríčkov sa potom dostali aj skladby ako Poison Girl, Right Here In My Arms či Pretending, ktoré sa dodnes ozývajú z rozhlasových a televíznych prijímačov.

Členovia kapely HIM prídu do Prahy už štvrtýkrát. Publiku predstavia svoj tretí album Deep Shadows and Brilliant Highlights.

TASR o tom informoval Karel Drda z agentúry Interkoncerts.