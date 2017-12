Zuzana Mauréry bude hrať vo Viedni

Bratislava 23. novembra (TASR) - Herečka Zuzana Mauréry si na slovenskej scéne dáva pauzu.

23. nov 2004 o 11:00 TASR

Už onedlho totiž začne skúšať vo Viedni muzikál Romeo a Júlia, ktorý sa predtým pod taktovkou francúzskeho režiséra hral v Londýne i Paríži. "Na rok si na Slovensku dávam pauzu, v podstate všetko nechávam a idem robiť tam," hovorí Mauréry, ktorá tak na Slovensku bude účinkovať len v muzikáli Kabaret režiséra Jozefa Bednárika. "Považujem to za svoju morálnu povinnosť. Bude to však náročné, lebo pri Rómeovi a Júlii mi zostane len osem voľných dní v mesiaci. Tie chcem venovať práve Kabaretu, ak to pôjde," dodáva.

Vo Viedni bude muzikál Romeo a Júlia sprevádzať po prvý raz aj orchester. "Veľmi sa na to teším a nie je to len kvôli finančnej stránke. Som zvedavá, ako sa robí v tom veľkom muzikálovom biznise, ako to tam funguje," dodáva herečka, ktorá vraj nemčinu zvláda veľmi dobre a bez prízvuku. TASR vydáva k správe zvukový záznam.