V USA sprístupnili prvú veľkú výstavu o Bobovi Dylanovi

23. nov 2004 o 14:00 TASR

Seattle 23. novembra (TASR) - Rozsiahlu expozíciu, venovanú prvým desiatim rokom ojedinelej umeleckej dráhy amerického folkového barda Boba Dylana, sprístupnili v uplynulých dňoch pod názvom American Journey, 1956-1966 v Seattle v americkom štáte Washington.

Ako uviedol vedúci výstavy Bob Santelli, ide nielen o prvý projekt svojho druhu, ale aj o prvú tak rozsiahlu výstavu, na ktorej sa osobne spolupodieľal známy americký spevák, skladateľ a textár v jednej osobe.

Stúpenci Dylanovej tvorby, ktorá mimoriadnym spôsobom ovplyvnila americkú hudobnú, ale aj kultúrnu scénu ako celok, si môžu v dejisku expozície vypočuť 14 hodín rozhovorov s umelcom, prezrieť si okrem iného Dylanov prospech a poznámky mladého hudobníka, ale aj rukopisy niektorých jeho textov, vrátane Like A Rolling Stone, skladby vyhlásenej nedávno za najlepšiu pieseň všetkých čias, či megahitu Blowinď in the Wind. Nechýbajú ani nedávno objavený audiozáznam prvého Dylanovho koncertu v New Yorku z roku 1961 a ukážky z dokumentárneho filmu o umelcovi, ktorý nakrútil Martin Scorsese a ktorý uvedú vo filmovej sieti v lete budúceho roku.

Výstava, ktorú slávnostne otvorili v sobotu 20. novembra 2004 a ktorú tvorí viac ako 150 exponátov, vrátane spomienkových predmetov na Dylanove vzory Buddyho Hollyho a Woodyho Guthrieho, potrvá do septembra 2005.