Hryc odmieta špekulácie okolo NS a jeho dcéra bude dávať plat Nadácii Markíza

12. dec 2001 o 0:03 TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) - Riaditeľ súkromného Rádia Twist a dočasný šéf bratislavského Divadla Nová scéna Andrej Hryc dnes kategoricky odmietol všetky špekulácie okolo politického a privatizačného boja o divadlo. Svojej funkcie na Novej scéne (NS) sa ujal 4. decembra z poverenia ministra kultúry SR Milana Kňažka po odvolaní Marka Ťapáka.

Krátko po Hrycovom nástupe na nové pracovisko vyšlo najavo, že na post štatutárneho zástupcu divadla bola vymenovaná jeho dcéra Wanda. Dnes pred novinármi vyhlásila, že kým bude figurovať v štatutárnom orgáne NS, celý svoj mesačný plat bude posielať na konto Nadácie Markíza. Hryc zároveň uviedol, že Wanda získala toto miesto poverením a doteraz nemá s divadlom uzavretú pracovnú zmluvu.

V súvislosti s nájomnými zmluvami medzi divadlom a ďalšími súkromnými subjektmi, kvôli ktorým Kňažko Ťapáka odvolal, uviedol, že sú zlé. "Za posledné tri roky, to znamená od roku 1999 do roku 2001, využívala Nová scéna priestory Divadla West 120 hodín, teda päť dní. Za týchto päť dní zaplatila Westu 2,4 milióna korún, čo je v prepočte 480 tisíc za deň," vyhlásil. Podľa Hryca aj po odčítaní 876 000 korún, ktoré NS vyinkasovala vo Weste, stále vychádza, že za jeden deň zaplatila tomuto divadlu 304 400 korún z peňazí daňových poplatníkov. "Za to by sme si mohli prenajať celý hotel Carlton alebo Forum," dodal.

O možnom konflikte záujmov v rámci jeho postavenia v súkromnej rozhlasovej stanici a štátnom divadle majiteľ Twistu povedal, že s vymenovaním za dočasného riaditeľa NS súhlasil preto, lebo neexistuje žiadna právna norma, ktorá by zakazovala kumuláciu týchto dvoch funkcií. Aj podľa nového právneho zástupcu divadla Miloslava Šimkoviča je všetko v súlade so 6. článkom Štatútu NS, a preto v tomto prípade nejde o žiadny konflikt so zákonom.

Na margo radikálnych zmien v divadle, ktoré po jeho príchode v otvorenom liste kritizovali a avizovali členovia súboru, Hryc vyhlásil, že všetky tieto reči sú výmyslom. "Na Novú scénu som prišiel zo súkromnej firmy, v ktorej všetko výborne funguje," povedal a dodal, že v divadle sú známky zakoreneného hlbokého komunizmu.

V závere Hryc sľúbil, že komplexná vyšetrovacia správa o stave NS by mala byť hotová do 15. februára 2002. Ak sa v nej zistí nejaké porušenie zákona, Hryc chce podať všetky potrebné trestné oznámenia. Vo funkcii dočasného riaditeľa divadla by mal zotrvať najneskôr do 1. apríla 2002. V súčasnosti nevie, akú nájomnú zmluvu ponúkne bratislavská časť Staré Mesto divadlu, keďže pôvodná "korunová" zmluva je platná do 31. decembra.