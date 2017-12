Prehliadku Slovenský film 2004 otvorí Pasáž Juraja Herza

Bratislava 23. novembra (TASR) - Film českého režiséra slovenského pôvodu Juraja Herza Pasáž dnes v Bratislave otvorí piaty ročník prehliadky slovenskej ...

23. nov 2004 o 16:38 TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) - Film českého režiséra slovenského pôvodu Juraja Herza Pasáž dnes v Bratislave otvorí piaty ročník prehliadky slovenskej audiovizuálnej tvorby Slovenský film 2004.

Zámerom prehliadky je predstaviť aktuálne slovenské a koprodukčné filmy s výrobným rokom 2004. "Slovenský film 2004 ponúka všetko to, čo sa za posledný kalendárny rok vyrobilo. Snažili sme sa dostať do ponuky všetko, čo je nové, kvalitné a čo sa dá vidieť. Okrem iného retrospektívu českého režiséra Juraja Herza, ktorý je slovenského pôvodu a k Slovensku sa hlási. Otvárací večer bude venovaný jeho sedemdesiatinám. Vstupuje do našej Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a tešíme sa, že osobne zavíta medzi nás," hovorí o Slovenskom filme 2004 riaditeľka SFTA Zuzana Gindl-Tatárová. Retrospektívu Herzových filmov budú reprezentovať snímky Spalovač mrtvol (1968), Sladké hry minulého leta (1969), Pasáž (1996) a poviedka Sběrné surovosti (1965).

Novinkou piateho ročníka je prezentácia Národnej filmovej ceny Slnko v sieti, ktorá sa bude odovzdávať každé dva roky. Prvý raz ňou najlepší celovečerný film, réžiu, scenár, kameru, strih, zvuk, hudbu, výtvarný počin, ženský a mužský herecký výkon, najlepší dokumentárny film a najlepší animovaný film ocenia v roku 2006.

Okrem domácej celovečernej tvorby za posledný kalendárny rok prehliadka ponúkne aj aktuálnu stredometrážnu a krátkometrážnu tvorbu. "Dostali sme povolenie od producentov, bohužiaľ, zatiaľ len na interných projekciách, premietnuť dva práve vznikajúce slovenské celovečerné filmy. Film Katky Šulajovej O dve slabiky pozadu a Konečná stanica podľa námetu a scenára Stana Štepku, ktorý režíroval český režisér Chlumský," priblížila program prehliadky Tatárová.

V programe figurujú okrem iných aj amatérsky, ale úspešný videofilm Nič nekrváca večne v réžii Mateja Hradského a debutový celovečerný film Zity Furkovej Jesenná (zato) silná láska, ktorý bol v termíne minuloročnej prehliadky vo fáze dokončovania.

Prehliadku Slovenský film 2004, ktorá potrvá do 26. novembra, organizujú Slovenská filmová a televízna akadémia, Slovenský filmový ústav, Slovenská asociácia producentov v audiovízii a Centrum pre dokumentárny film.