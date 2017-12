Skupiny U2, Beastie Boys a R.E.M. pripravujú nové albumy

Londýn 11. decembra (TASR) - V nahrávacích štúdiách je v týchto dňoch živo. Nové albumy pripravujú skupiny U2, Beastie Boys a R.E.M.

11. dec 2001 o 23:22 TASR

Írska štvorica U2 po skončení niekoľkomesačného svetového turné a vydaní singlu Walk On sa už tento týždeň opäť chystá do štúdia v Dubline nahrať nový album. Ten sa na pultoch predajní objaví v krátkom čase, uviedol spevák skupiny Bono pre britský denník The Sun.

Beastie Boys zamierili do nahrávacieho štúdia po viac ako troch rokoch od vydania zatiaľ posledného albumu Hello Nasty. V predchádzajúcich týždňoch pracovali na hudobnej stránke pesničiek, december si vyhradili na písanie textov. "Zmŕtvychvstanie" Beastie Boys sa očakávalo aj po tom, čo pred niekoľkými mesiacmi skrachovalo ich vlastné vydavateľstvo Grand Royal.

Gitarista R.E.M. Peter Buck sa o novom albume skupiny rozpísal v stĺpčeku časopisu Q. Skupina už zložila 15 pesničiek, ktoré sú veľmi rôzne. Deliacou čiarou sú teroristické útoky z 11. septembra.

Pesničky, ktoré vznikli pred týmto dňom, sú podľa Bucka popové a radostné, tie novšie sú najpesimistickejšie, aké R.E.M. doteraz zložili. "Tento materiál možno zverejníme, ale s rozhodnutím ešte počkáme," napísal Peter Buck.