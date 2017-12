Čínske kiná chcú späť divákov

BRATISLAVA - Až do nedele sa budú v bratislavskom filmovom klube IC.SK premietať čínske filmy - ani jeden z nich sa doteraz u nás neobjavil. Všetky vznikli v posledných rokoch, sú medzi nimi domáce hity i filmy ocenené na medzinárodných festivaloch.

24. nov 2004 o 8:50 MIRO ULMAN(Autor je filmový publicista)

Záber z filmu Zelený čaj. FOTO - SFÚ



Do Bratislavy sa prišli pozrieť aj samotní čínski tvorcovia, Tong Gang, riaditeľ Štátneho úradu pre rozhlas, film a televíziu sa pred novinármi rozhovoril o dnešnej situácii v čínskej audiovízii.

Pred desiatimi rokmi sa v Číne vyrobilo 148 celovečerných hraných filmov, no ich produkcia z roka na rok klesala (v roku 1998 vzniklo len 82 filmov). V roku 2002 vláda rozhodla, že filmy môžu vznikať i mimo štátnych filmových štúdií. A podnikatelia, ktorí investujú do tvorby, majú úľavy na daniach.

"Dnes mnoho filmov vzniká so štátnou i neštátnou podporou. Vďaka týmto opatreniam sa v roku 2003 zvýšila produkcia na 140 filmov a v roku 2004 očakávame, že ich bude dokončených 200. Štyridsať z nich vzniklo v koprodukcii s USA, Veľkou Britániou, Ruskom a ďalšími krajinami. Nejde len o výmenu hercov, ale i tvorivých pracovníkov a kapitálu. V súčasnosti sa v Číne nakrúca koprodukčný film s Poľskom," hovorí Tong Gang.

Čínske filmy sa dostávajú k divákom tromi spôsobmi - projekciami v kinách (zhruba 100 titulov), na VHS a DVD a prostredníctvom filmového kanála, ktorý uvádza deväť filmov denne, z toho sedem zo štátnej produkcie. Filmy sú rentabilné. Zhruba 50 percent nákladov pokryje distribúcia, zvyšok uvedenie v televízii, na DVD a VHS a iné zdroje. Okrem tých 200 filmov nakrútených na 35 mm vzniká ešte ohromné množstvo filmov na digitálnom formáte.

Návštevnosť v kinách však v poslednom čase klesá. "Každá domácnosť má dnes jeden až tri televízory. Máme 1,3 miliardy obyvateľov a pred pár rokmi prišlo za rok do kina 10 miliárd divákov - každý obyvateľ desaťkrát (na Slovensku 0,5-krát - pozn. red.). Vláda robí všetko pre to, aby dostala divákov späť do kín. Obrovské kinosály prestavujeme na menšie, snažíme sa zlepšiť i kvalitu zvuku a premietania," dopĺňa Tong Gang.

"Posielame filmy na vidiek a do škôl, kde často premietame úplne zadarmo. Robíme to kvôli budúcim divákom. V Šanghaji stojí vstupenka pre starších občanov v prepočte 12 Sk, pre študentov 20. Ale propagujeme trhovú ekonomiku, a tak na Levieho kráľa môžete ísť za dve stovky a vstupenka na film nepodporený vládou stojí i 320 Sk."